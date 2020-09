Ospina alla Radio ufficiale: “Testa al Genoa! Possiamo lottare per il titolo . Il rapporto con Meret…”

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ importante sempre iniziare con una vittoria, questo ti dà più fiducia per continuare. Sappiamo che ci sono tantissime partite ma è ottimo iniziare così. Possiamo lottare per il titolo”.

Su Cuadrado: “Ho un grandissimo rapporto con lui, è una grande persona , sono felice per quello che fa ala Juve poi ognuno gioca per al meglio nella sua squadra”

Come ti trovi a Napoli? “Sto benissimo, la mia famiglia è felice qui, ci sentiamo come in Colombia”.

Su Meret: “La prima cosa è il rapporto che ho con lui, abbiamo una grande amicizia. Sono sempre pronto ad aitarlo quando ha bisogno, è un grandissimo porteere. E’ un bene per l’italia avere un portiere come lui”.

Come mai il soprannome Patron? “Non lo so, bisogna chiederlo a quelli che mi chiamano così. Proviene dalla serie Pablo Escobar, mi chiamano così forse perché comando la difesa”.