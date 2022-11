Ounas: “Firmare col Napoli fu un errore, feci una scelta sbagliata”

Adam Ounas, in un’intervista rilasciata a La Voix du Nord, ha parlato della sua avventura al Napoli, lasciando trasparire qualche rimpianto.

Ounas, ex Cagliari e Crotone, è tornato in Francia, precisamente al Lille, dopo aver rescisso il contratto col Napoli nell’estate 2022. Ecco quanto detto dall’algerino, commentando l’errore di rifermare col Napoli nel 2021:

“Con il senno del poi, non avrei mai dovuto firmare per il Napoli, ma restare al Bordeaux o andare alla Roma che mi voleva per il dopo Salah. Le scelte nella carriera di un calciatore sono importanti e io ne ho fatta una sbagliata. Oggi sono contento di essere tornato in Francia.

Dopo essere arrivato a Crotone, quando ci rendemmo conto della città e del livello della squadra, mia moglie mi disse di svegliarmi…”, dice Ounas riferendosi al trasferimento in Calabria.

L’attaccante algerino, attualmente al Lille, ci ha messo ben poco a dimenticare le sue parole d’addio al Napoli:

“Cari napoletani, è arrivato il momento di dire addio. Addio a questa bella città e a questo club emblematico. Vi lascio con la sensazione di essere cresciuto. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia. Sono stati anni incredibili, che porterò sempre con me. Grazie a compagni e tifosi, è stato un onore rappresentare questo club”, scriveva il 2 settembre.