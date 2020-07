Parma-Napoli 2-1, le pagelle di IamNaples.it. Bene Di Lorenzo e Insigne, male Politano

Napoli sconfitto a Parma. Tre rigori, due per i ducali messi a segno da Caprari e Kulusevski, uno per gli azzurri, trasformato da Insigne. Regalato il rigore che permette al Parma di vincere. Napoli con poche motivazioni, il Parma vince per la prima volta dopo il lockdown e ottiene la salvezza aritmetica. Le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6 Poco impegnato, sul rigore di Karamoh viene spiazzato.

DI LORENZO 6.5 Tra i migliori del Napoli, in fase offensiva, si vede molto e bene. Dialoga bene con il compagno di fascia Politano, arriva in più di un’occasione al tiro.

MAKSIMOVIC 6 L’attacco del Parma non gli crea grattacapi, gestisce bene la difesa, con ottimi interventi aerei.

KOULIBALY 6 Buona prestazione difensiva, spesso si stacca come sa fare lui per farsi apprezzare anche a centrocampo, in supporto a Demme. Il rigore è un’invenzione di Giua e una “furbata” di Kulusevski.

MARIO RUI 6 Rigore generoso, che da regolamento c’è, ma che in un calcio normale non dovrebbe esserci. Buona partita, discrete proiezioni offensive.

ALLAN 5.5 Si rivede in campo dopo tanto tempo, ci mette grinta ma si vede che non giocava da un po’, commette qualche errore di troppo. (65′ ELMAS 6 Dà maggiore qualità in fase offensiva).

DEMME 5.5 Qualche buona verticalizzazione, buon ordine a centrocampo, ma poca qualità (85′ LOBOTKA s.v.).

FABIAN RUIZ 6 Bravo nel guadagnarsi il rigore, gioca una partita di buona qualità con un paio di tentativi interessanti in zona gol (77′ ZIELINSKI s.v.).

POLITANO 5 Dopo il gol contro l’Udinese ci si aspettava di più. Poco da raccontare nella sua partita. (65′ CALLEJON 6 Buon ingresso in campo, dà un po’ di brio in avanti).

LOZANO 5.5 Da prima punta non riesce ad esprimersi, non è proprio il suo ruolo. Sulla fascia va meglio, impegna severamente Sepe con un gran bel destro di collo esterno. (85′ YOUNES s.v. Al 94′ ha l’occasione per il pari, ma la spara alta).

INSIGNE 6.5 90 minuti di qualità per Lorenzo, che oltre al rigore segnato crea fastidi alla schieratissima difesa del Parma. Ottimo anche il sacrificio difensivo.

GATTUSO 6 Ha poco da chiedere alla sua squadra in questa fase di stagione, ma ci prova in tutti i modi, anche senza Milik e Mertens. Sconfitta immeritata, frutto del rigore inventato da da Giua.