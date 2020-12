PHOTOGALLERY IAMNAPLES.IT – Murales e striscioni al Centro Paradiso di Soccavo in onore di Maradona

“Da qui è nato tutto, oggi Napoli è in lutto”, così recita una striscione all’esterno del Centro Paradiso di Soccavo dove il Napoli si allenava un tempo e dove oggi regna l’incuria. Oggi il Centro Paradiso non esiste più ma in queste settimane è diventato luogo di culto per meno giovani e più giovani che con i racconti su Maradona si sono appassionati alle sue gesta. All’esterno dell’ex centro sportivo in questi giorni è stato fatto anche un Murales, non ancora completato, che raffigura “El Pibe de Oro” con la maglia del Napoli.

