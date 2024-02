Pioli in conferenza: “Il Napoli ha comunque numeri importanti, la squadra è al massimo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro – in programma domani sera – contro il Napoli. Segui con noi la diretta testuale della conferenza Ecco la conferenza riportata da Milannews:

“Cambia molto tra Spalletti e Mazzarri? “Le caratteristiche e le qualità no, numeri di conclusioni e occasioni create sono comunque importanti”.

L’anno scorso la mossa giusta fu quella di mettere Bennacer su Lobotka, la chiave sarà ancora in quella zona di campo? Come sta Bennacer? “In molte partite la zona più importante sia il centrocampo, anche se soprattutto domani entrambe le squadre hanno giocatori di qualità nell’uno contro uno. Dobbiamo cercare di essere compatti in mezzo al campo, cercato di sporcare le giocate. Bennacer sta bene, il minutaggio che ha fatto a Frosinone l’ha affrontato bene, è disponibile per giocare dal primo minuto, ha fatto una bella settimana”.

Cosa equivale per chi fa calcia la vittoria di Sanremo? “Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, sappiamo che dobbiamo puntare a quello. La concorrenza è molto alta, non dobbiamo pensare troppo oltre. Le stagioni si costruiscono mattone su mattone”.

Hai visto Ibra a Sanremo? C’è qualche canzone che ti ha colpito? “Amo la musica, non ho visto Sanremo perché ho avuto altre cose da fare. Non ho visto Zlatan, ma non l’ho visto neanche quando era un mio giocatore. Ma comunque Ibra qualunque cosa fa nella vita ha successo, avrà successo anche nella sua nuova veste da dirigente. La musica l’accendo al mattino e la spengo quando vado a dormire. Anche mentre lavoro ascolto la musica, ma non in questo momento. Non ho sentito le canzoni di Sanremo ma lo farò presto”.

Su Maignan e le tante critiche: “A noi come gruppo non ci interessano le critiche, nel senso che siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che pensiamo a dare il meglio. I campioni come Maignan non perdono mai. O vincono, o imparano. E lui uscirà da questo periodo migliore di prima”.

Come sta la squadra da uno a dieci? “La squadra oggi sta bene dieci, tra due settimane non lo so; abbiamo lavorato bene, stiamo bene di testa e di gambe. Abbiamo avuto un periodo che ci ha aiutato giocando una partita a settimana, nei carichi, nel recupero fisico e mentale. Ora 5 partite in 15 giorni, le affronteremo una alla volta”.

Che idea hai sul cartellino blu? “Mi piace il ritmo durante la partita, non mi piacciono le interruzioni e credo che questa sarebbe un altro motivo per le interruzioni, a spiegazioni, a perdite di tempo. Non sono favorevole”.

De Ketelaere all’Atalanta sta facendo molto bene da punta. Perché qui è stato presentato come trequartista? “Perché per le sue caratteristiche, e soprattutto per quello che serviva alla squadra, è stata la posizione giusta per farlo giocare. Sta facendo un gran campionato, lo sta facendo in un ruolo diverso con una squadra diversa, dopo un anno di esperienza dove è cresciuto. Sta facendo molto bene”.

Avete una scaletta dei recuperi di Tomori e Kalulu? “Certo che ce l’abbiamo. I recuperi stanno andando molto bene, sono tutte situazioni che vanno analizzate di settimana in settimana. Malick ha forzato in questa settimana e si è unito al gruppo, ieri in parte e oggi totalmente. Domani riposerà perché il suo programma prevedeva questo riposo qua. Se tutto andrà bene sarà convocato per la partita di Europa League. La prossima settimana sarà molto importante per Kalulu e Tomori, a fine della settimana prossima avremo un’idea più precisa. Ma le cose stanno andando molto bene”.