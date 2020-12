Politano: “Vogliamo dedicare un trofeo a Maradona, ci proveremo con la Supercoppa. Obiettivi? Vogliamo tornare in Champions”

Autore del gol contro la Roma, Matteo Politano è stato uno dei migliori del Napoli nonostante sia entrato nella ripresa del match. L’ex calciatore dell’Inter è stato intervistato ai microfoni di Napolimagazine dove ha raccontato le sue sensazioni sul match e sulla recente scomparsa di Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole:

“Maradona è stato il Dio del calcio, non solo per chi tifa Napoli e Argentina. È stato un match molto emozionante domenica dove abbiamo ricordato un simbolo di tutto il mondo. Contro la Roma ha disputato un’ottima gara, abbiamo giocato meglio rispetto al match con il Milan. Il campionato è molto aperto e credo ci sarà da divertirsi”.

Il gol più bello realizzato con il Napoli? “Direi quello con l’Atalanta, anche se ho gradito tutti i gol realizzati. Al momento sto vivendo un ottimo periodo. Trofeo per Diego? Faremo il possibile per portare a casa un trofeo da dedicare a Diego, la prima chance l’avremo il 20 gennaio a Reggio Emilia contro la Juventus, sarà un match duro ma ce la metteremo tutta. Guardando la classifica sono rammaricato per i punti persi contro il Milan, perché abbiamo disputato un ottimo match. Contro il Sassuolo non abbiamo giocato benissimo. Napoli-Juve? “Dispiace molto, volevamo giocarcela, è andata così e ora la giustizia farà il suo corso, se ne occupa la società”. Il rapporto con Gattuso? “Le chiacchiere se le porta via il vento, noi siamo con il mister e domenica scorsa si è visto. Il modulo non conta niente, conta chi va in campo e l’atteggiamento. L’obiettivo nostro è tornare in Champions, l’anno scorso non ci siamo riusciti e vogliamo riprovarci perché la Champions ci manca tantissimo”.