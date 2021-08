Primavera 1, Bologna-Napoli: le probabili formazioni

17 mesi dopo la Primavera del Napoli gioca una gara nella serie A della categoria. Era l’8 marzo 2020, si disputava Fiorentina-Napoli prima che il Covid imponesse lo stop. La storia poi la conosciamo, il Consiglio Federale optò per la cristallizzazione della classifica e gli azzurrini sono retrocessi in Primavera 2. Il caldo pomeriggio di Collecchio contro il Parma ai rigori ha riportato il Napoli a casa sua, in Primavera 1.

Si parte, il campionato Primavera 1 è iniziato oggi con la vittoria della Spal per 1-0 contro la Sampdoria. Il Napoli comincia (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it) il suo cammino a Casteldebole contro il Bologna (che ha conquistato la salvezza al play-out contro la Lazio) e avrà anche un bel gruppo di tifosi azzurri del Club Napoli Bologna al proprio sostegno.

Sarà anche un “derby delle panchine”, da una parte Frustalupi, dall’altra Vigiani, che hanno lavorato insieme con Mazzarri nell’ultima stagione al Napoli, all’Inter e poi al Watford.

Non ci sono ancora nuovi acquisti da poter schierare, nonostante siano vicinissimi al tesseramento il centrocampista ex Milan Coli Saco e l’esterno sinistro De Marco in arrivo al Perugia. Dovrebbe poi approdare al Napoli negli ultimi giorni di mercato anche il difensore del Bari classe ‘2003 Manè in prestito secco.

Il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava e il direttore sportivo della Primavera Antimo Grillo stanno lavorando anche sul mercato in uscita. Il difensore classe ‘2003 Sepe è andato alla Sampdoria, il trequartista (‘2003) D’Angelo al Cosenza e l’esterno offensivo classe ‘2004 Scognamiglio è ad un passo dal Torino, dove giocherebbe nell’Under 18 granata. Tale categoria non è obbligatoria per le neopromosse e il Napoli non ha creato la squadra Under 18.

Il mercato per qualche ora può aspettare, si va in campo. Frustalupi deve rinunciare a Vergara squalificato e a Cioffi (alle prese con il Covid-19) ed è pronto a confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Idasiak, i tre centrali dovrebbero essere Barba, Hysaj, che è in vantaggio su Spedalieri, e Costanzo. Sulle fasce Di Dona dovrebbe muoversi sulla corsia destra e Acampa a sinistra, con Iaccarino e Spavone in mezzo al campo, D’Agostino e Marranzino agiranno a supporto di Ambrosino.

Il Bologna dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2 In porta, con Molla in prima squadra, ci sarà Bagnolini, Arnofoli si muoverà sulla destra con Annan a sinistra, la coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Stivanello e Motolese, Casadei, Mihai e Urbanski sono pronti a comporre la mediana con il figlio d’arte Pagliuca alle spalle di Raimondo e Rocchi.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-1-2): Bagnolini; Arnofoli, Stivanello, Motolese, Annan; Casadei, Mihai, Urbanski; Pagliuca; Raimondo, Rocchi. All. Vigiani

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Iaccarino, Spavone, Acampa; D’Agostino, Marranzino; Ambrosino. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise