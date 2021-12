Primavera 1, Cagliari-Napoli 3-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva, anche stavolta senza far gol. Su un terreno pesante, sotto il diluvio e in mezzo al vento nel primo tempo, ha fatto la differenza la capacità del Cagliari di sbloccare la partita. Gli azzurrini non sono mai riusciti ad essere realmente pericolosi e in fase difensiva hanno sofferto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5: In tante gare è stato decisivo, oggi ha qualche responsabilità anche lui. Sul primo gol deve aggredire il cross dalla destra nell’area piccola, l’attenuante può essere rappresentato dal fatto che aveva un traffico di uomini ad ostacolare la sua visuale. Sul terzo in un’azione fotocopia rispetto al primo gol gli è sfuggito il pallone di mano. Sul 3-0 evita in più occasioni il poker con degli ottimi interventi.

BARBA 5,5: Atteggiamento buono, difende in avanti, lavora bene sull’uomo, però, soffre anche lui come tutta la squadra nella zona in cui comanda Desogus. Il Cagliari sul gol del 2-0 buca proprio quella zona del campo.

SPEDALIERI 5: Commette vari errori nella gestione del pallone che in alcune circostanze determinano dei pericoli, partecipa alla copertura leggera della difesa azzurra in occasione dei primi due gol. Sulla rete del 2-0 deve scappare subito dietro per evitare che Ceter, fuori quota classe ’97, attacchi la profondità e vada a segnare.

MANE’ 6: Se la cava abbastanza bene nel contesto di una prova deludente di tutta la squadra, passa dal centro-sinistra al centro-destra della difesa con discreta disinvoltura. Nei duelli riesce in varie situazioni a farcela, nel finale rischia anche di rendersi pericoloso sugli sviluppi di una mischia.

DI DONA 5: Fa fatica a trovare lo spunto e in fase difensiva viene spesso beffato nei meccanismi di squadra con Noah che trovava Desogus. In qualche situazione cerca l’uno-due con Ambrosino ma manca ritmo, rapidità nelle giocate. (Dal 55′ Mercurio 6: Ha il merito di aver realizzato gli unici due tiri in porta prodotti dal Napoli, sulla seconda conclusione costringe anche D’Aniello alla parata)

SPAVONE 5: Soffre tanto la mancanza del supporto fisico di Coli Saco, nei duelli fa tanta fatica e non riesce a valorizzare le sue qualità tecniche nella gestione del pallone.

VERGARA 6: Uno dei pochi a spiccare, vince tanti duelli, si cimenta con il giusto atteggiamento gagliardo anche in fase di non possesso, recuperando palloni e prova a metterci qualità nella ricerca di soluzioni interessanti quando ha il pallone tra i suoi piedi.

MARCHISANO 5: Fa fatica a trovare lo spunto opportuno, prova a combattere ma gli manca lo slancio di saltare l’uomo e guadagnare il binario a sinistra oppure la lucidità della triangolazione o della giocata di buon livello tecnico.

CIOFFI 5: Non riesce mai a saltare l’uomo, perde tanti duelli, cresce un po’ nella ripresa ma la musica non cambia, tra le linee non trova la giocata che può cambiare la partita. All’ultimo secondo cerca di segnare il gol della bandiera su punizione ma non ci riesce.

D’AGOSTINO 5,5: Combatte in condizioni difficili, quando entra Mercurio va a fare anche l’esterno destro d’attacco. Apprezzabile lo spirito ma non è giornata neanche per lui.

AMBROSINO 5: Prova anonima, non riesce nè a sfruttare qualche pallone in area di rigore nè a lavorare bene spalle alla porta come fa di solito. Il Napoli non trova spunti negli ultimi venti metri anche perchè Ambrosino non riesce ad uscire dalla morsa dei due centrali Palomba e Obert.

FRUSTALUPI 5: La peggiore prestazione della Primavera azzurra perchè contro Sampdoria e Pescara c’erano stati degli sprazzi buoni, oggi a Cagliari assolutamente no. Hanno inciso anche le assenze di Hysaj, Costanzo e Coli Saco. Bisogna riflettere e trovare soluzioni, l’impressione è che gli avversari stiano trovando le contromisure, i rossoblù avevano un baricentro più basso del solito. Il cammino è ancora ottimo ma bisogna stare attenti anche perchè il 2021 prevede altre due sfide complicate contro la Roma e la Fiorentina.

Ecco il tabellino del match:

RETI: 18′ Palomba, 26′ Ceter, 65′ Palomba

CAGLIARI: D’Aniello, Sulis, Obert, Palomba, Noah, Kourfalidis (C), Carboni, Cavuoti (72′ Schirru), Tramoni (72′ Masala), Céter (46′ Yanken), Desogus (84′ Pulina). A disposizione: Lolic; Iovu, Secci, Vitale; Caddeo, Corsini, Manca, Vinciguerra. Allenatore: Alessandro Agostini.

NAPOLI: Idasiak, Barba (72′ Giannini), Ambrosino (84′ Gioielli), Cioffi, Spavone (84′ Marranzino), Di Dona (56′ Mercurio), Mané, Spedalieri, Marchisano, Vergara, D’Agostino. A disposizione: De Marco, Hysaj, Pesce, Spavone, Toure. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

AMMONITI: 47′ Barba, 63′ Cavuoti

A cura di Ciro Troise