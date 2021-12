La Primavera del Napoli prova a riscattare la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Inter, un ko che non ha cambiato la posizione di classifica degli azzurrini. Si è conservato il secondo posto anche se le distanze si sono ridotte rispetto anche alle avversarie, anche della zona salvezza. Il Napoli sta andando oltre il suo obiettivo che è conservare la categoria ma non vuole uscire dalla favola che sta vivendo.

Domani gli azzurrini affrontano in trasferta il Cagliari (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it), che ha tre punti in meno del Napoli. I rossoblù stanno scontando ancora le squalifiche per i fatti della gara contro l’Atalanta. L’allenatore Agostini dovrà stare lontano dalla panchina fino al 14 dicembre, il trequartista Delpupo fino al 20 dicembre. È indisponibile anche Conti per squalifica.

In panchina ci sarà il vice Roberto Concas. Il Cagliari dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, in porta ci sarà l’ex Teramo D’Aniello, Sulis e Noah dovrebbero agire da esterni bassi, Palomba al centro della difesa con Iovu (in ballottaggio con Obert che dovrebbe andare in prima squadra), Carboni fungerà da play con al suo fianco Cavouti e Kourfalidis. Il tridente d’attacco sarà formato da Tramoni, Desogus e Manca.

Frustalupi anche ha qualche assenza da fronteggiare, mancano gli squalificati Costanzo e Coli Saco. Ha recuperato, invece, Pesce, assente per problemi fisici nelle ultime gare. In porta ci sarà Idasiak, non convocato per un risentimento al flessore solo a livello precauzionale per la gara di Europa League contro il Leicester.

Barba, Hysaj e Manè formeranno il reparto difensivo, Marchisano e Di Dona agiranno sulle fasce, Vergara e Spavone si muoveranno a centrocampo, Cioffi e D’Agostino lavoreranno tra le linee a supporto del centravanti Ambrosino.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-3): D’Aniello; Sulis, Palomba, Iovu, Noah; Cavuoti, Carboni, Kourfalidis; Tramoni, Desogus, Manca.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Manè; Marchisano, Vergara, Spavone, Di Dona; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino. A disp.: Boffelli, De Marco, Giannini, Spedalieri, Gioielli, Marranzino, Mercurio, Tourè, Pesce.

A cura di Ciro Troise