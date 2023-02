Primavera 1, Cesena-Napoli 0-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli conquista la prima vittoria in campionato in trasferta, a livello stagionale era arrivato solo un successo ai rigori contro la Juventus in Coppa Italia. Decide una doppietta di Spavone, che vola a nove gol stagionali. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6,5: C’è il suo contributo per la vittoria, soprattutto per la parata sul colpo di testa di Carlini nella parte finale del primo tempo.

BARBA 6,5: Fa complessivamente una buona guardia, quando viene chiamato in causa lavora con personalità sia in copertura che nell’impostazione della manovra.

HYSAJ 6: Buon lavoro nella prima parte di gara. deve guidare la difesa con maggiore autorevolezza quando c’è da lavorare sotto la linea della palla, con l’avversario che attacca soprattutto nel corso della ripresa.

OBARETIN 6: Commette qualche disattenzione come lo spazio concesso a Polli al 62′, quando il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Accade qualche minuto prima di lasciare il campo, probabilmente era stanco. (Dal 63′ D’Avino 6,5: È apprezzabile la concentrazione con cui entra in campo, in tante situazioni rischia l’anticipo e comunque spesso difende venendo in avanti, accorciando il campo)

BONI 6,5: Una delle migliori prestazioni da quando è al Napoli nel primo tempo, poi cala nel corso della ripresa e viene sostituito anche perchè accusa dei crampi. Sullo 0-0 taglia bene su un cross dalla sinistra, non prende la porta. Propizia il gol dello 0-2, nel primo tempo il suo lavoro da destra venendo dentro al campo ha rappresentato un fattore. (Dal 68′ Marchisano 6,5: Appena entrato, si rende protagonista di qualche errore tecnico, poi cresce nell’atteggiamento, nell’interpretazione della partita. Si rende pericoloso di sinistro, poi mette Pesce in condizione di calciare a rete alla ricerca del 3-0 ma l’attaccante azzurro trova la risposta di Pollini)

ALASTUEY 6,5: Quando il Napoli passa per i suoi piedi, il pallone circola con qualità e visione di gioco. Se ricerca con insistenza il lancio lungo, invece, consente al Cesena anche di prendere campo sulla respinta della difesa e sulle seconde palle. Propizia una palla-gol di Rossi sullo 0-0.

GIOIELLI 6,5: In un campo molto complicato le sue caratteristiche sono preziose. Solita partita di battaglia in tutte le situazioni, di palloni recuperati, linee di passaggio degli avversari lette in anticipo, falli conquistati. Può far meglio nella circolazione del pallone ma c’è anche l’attenuante del campo.

ACAMPA 6: Buon lavoro a livello difensivo, si dovrebbe vedere di più nel sostegno alla fase offensiva. (Dal 76′ Giannini 6: Buon impatto sulla gara, si propone anche per qualche avanzata sulla fascia sinistra)

SAHLI 6,5: Nel primo tempo soprattutto le sue accelerazioni sono la principale arma per mettere ansia al Cesena. Propizia l’azione che porta alla palla-gol di Rossi. (Dal 76′ Pesce 6: Per atteggiamento entra bene, è vivace, si propone, combatte con i difensori avversari, all’83’ su assist di Marchisano può far meglio chiudendo definitivamente la partita)

SPAVONE 7: È l’uomo-vittoria, realizza una doppietta che lo porta a nove gol stagionali, è il miglior marcatore del Napoli. La prima rete è una bella giocata, sulla seconda lo aiuta anche un pizzico di fortuna oltre alla capacità nel posizionamento e nella lettura degli spazi da attaccare. (Dal 76′ Bonavita 6: Rimedia un’ammonizione evitabile, poi è bravo nella transizione quando apre il gioco per Rossi che va al tiro fuori sul primo palo. Qualche buon segnale ma si può fare di più)

ROSSI 6,5: Spreca un’occasione sullo 0-0 ma il suo solito lavoro non manca, si prende tutto il reparto offensivo. Guadagna falli, sporca palloni, fa sponde e si rende pericoloso al 46′ anche su calcio di punizione.

FRUSTALUPI 6,5: È apprezzabile lo spirito con cui la squadra ha aggredito la partita, nei primi trentacinque minuti ha fatto due gol e costruito altre due occasioni. Si è adattata al contesto, visto il terreno di gioco in condizioni pessime ha attaccato con le accelerazioni di Sahli. Si può far meglio sullo 0-2, cercando di abbassarsi di meno e concedere delle situazioni pericolose al Cesena ultimo in classifica che poteva riaprire la partita. La squadra ad un certo punto sembrava stanca, i cambi hanno aiutato a superare qualche difficoltà, un segnale che deve andare nella direzione di gestire sempre meglio la rosa, sfruttando tutte le risorse a disposizione.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 30′, 34′ Spavone (N)

Cesena (4-3-3): Pollini; Di Francesco (55′ Manetti), Pieraccini, Lepri, David; Carlini, Suliani,Francesconi;Milli (55′ Bifini), Polli, Denes. A disp. Veliaj, Elefante, Ferretti, Barducci, Rossi, Ghinelli, Guidi, Gessaroli, Lo Giudice, Campedelli, Gramignoli. All. Nicola Capellini.

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Boni (68′ Marchisano), Gioielli, Alastuey, Acampa (76′ Bonavita); Spavone (76′ Spavone), Sahli (76′ Pesce); Rossi. A disp. Turi, Mutanda, D’Avino, Koffi, Gningue. All. Nicolò Frustalupi.

Ammoniti: Suliani (C), Bonavita (N)

Arbitro: sig. Fabrizio Ramondino (sez. di Palermo)

A cura di Ciro Troise