Primavera 1, Empoli-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca i punti per giocare almeno il play-out, tra la quartultima (al momento l’Atalanta) e la terzultima (il Napoli) devono esserci meno di dieci punti di distacco. Gli azzurrini affrontano in trasferta l’Empoli (calcio d’inizio alle 15, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) che ha pochissime speranze di acciuffare i play-off visto che è a -6 dal sesto posto a due gare dalla fine. I toscani sono reduci da un pareggio per 2-2 sul campo del Cesena mentre il Napoli dalla sconfitta contro la Fiorentina. Nelle ultime cinque gare i ragazzi di Frustalupi hanno portato a casa un solo punto frutto del pareggio contro il Milan mentre pesano le sconfitte contro Sampdoria, Verona, Juventus e Fiorentina.

Frustalupi propone il consueto 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, i tre difensori saranno Barba, Hysaj e Obaretin, Marchisano non ha ancora recuperato, si prova a riportarlo in campo contro l’Inter, al suo posto ci sarà Lamine sulla fascia destra, a sinistra toccherà ad Acampa. Iaccarino e Gioielli agiranno in mediana, Koffi e Spavone si muoveranno tra le linee a supporto del centravanti Rossi. Manca l’influenzato Pesce tra le soluzioni offensive.

L’Empoli di Buscè proporrà il 4-3-3, all’andata finì 1-1 grazie al gol del pareggio di Pesce, sugli spalti c’era anche Luciano Spalletti. Il portiere titolare Stubjar è squalificato, giocherà Fantoni. Boli e Angori saranno gli esterni bassi, Indragoli e Dragoner i centrali difensivi. Zenelaj è il play, Ignacchiti e Kaczmarski gli interni, Barsi, Alessio e Renzi comporranno il tridente.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Fantoni; Boli, Indragoli, Dragoner, Angori; Ignacchiti, Zenelaj, Kaczmarski; Barsi, Alessio, Renzi. All. Buscè

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Koffi, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, D’Avino, Nosegbe, Giannini, Mutanda Kasongo, Alastuey, Marranzino, Russo, Lorusso. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise