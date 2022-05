Primavera 1, Genoa-Napoli 2-2: le pagelle di IamNaples.it

Buona la prima per la Primavera del Napoli nella gara d’andata del play-out contro il Genoa, gli azzurrini portano a casa un pareggio per 2-2 che è un buon inizio per la partita di ritorno di giovedì a Cercola. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Buona prova, si fa trovare pronto nelle uscite. Sui gol può farci poco, sia sulla girata di Besaggio che sul rigore di Buksa.

BARBA 6: Nel primo quarto d’ora è in tilt come tutta la fase difensiva degli azzurrini, il Genoa entra proprio con il due contro uno sul centro-destra e centro-sinistra. Commette qualche errore anche nell’impostazione del gioco, cresce durante la gara, molto più attenta e ordinata la prova nella ripresa.

HYSAJ 6: Abbastanza attento e preciso dopo il quarto d’ora iniziale di grande sofferenza.

COSTANZO 6: Lavora con la concentrazione giusta in tante situazioni di gioco, migliora sotto il profilo della qualità delle scelte nella ripresa. Peccato per il gol subito proprio quando lui era fuori per le cure mediche.

D’AGOSTINO 7: Che partita, sacrificio e qualità, una spina nel fianco costante per il Genoa. Al 51′ va vicino al gol, all’88’ fa l’affondo decisivo per il gol di Coli Saco.

IACCARINO 6,5: Una cassaforte, davanti alla difesa è preciso, puntuale, fa girare il pallone con qualità, autorevolezza, cercando anche spesso di giocare in verticale. (Dall’85’ Marchisano 6: Buon impatto sulla partita sulla catena di destra, è propositivo e, infatti, il gol di Coli Saco arriva dalla sua zona, in virtù di una grande giocata di D’Agostino)

COLI SACO 7,5: È l’eroe della giornata, partita sontuosa. Ci mette fisicità, vince i duelli, gestisce il pallone con più qualità del solito, anche realizzando delle aperture in ampiezza di buon livello. Realizza il prezioso gol del 2-2.

ACAMPA 6: Qualche errore nella gestione del pallone ma la partita è buona, tranne alcune circostanze lavora abbastanza bene in fase difensiva e talvolta si propone anche a livello offensivo. (Dal 75′ Giannini 5: Commette l’errore che poteva compromettere la partita, con Costanzo fuori dal campo bisognava temporeggiare e, invece, si rende protagonista di un fallo da rigore ingenuo su Dellepiane. Dopo l’episodio, ha la personalità e la forza mentale di reagire e chiude in maniera più brillante la sfida)

SPAVONE 6: Tanta corsa, sacrificio, tenta anche di proporsi senza palla, spreca un’occasione nel primo tempo in virtù della grande parata di piede di Corci. (Dall’85’ Gioielli 6: Entra in campo con l’attenzione giusta, il solito spirito nell’applicazione)

VERGARA 6: Primo tempo di buon livello, realizza l’assist per il gol di Pesce, cala in maniera vistosa nella ripresa sia per una questione atletica ma anche perchè il Napoli attacca meno tra le linee e più sulle fasce. (Dall’80’ Marranzino 6: Combatte su tutti i palloni, è da premiare lo spirito con cui è entrato in campo)

PESCE 6,5: Buona prova, di sostanza, sacrificio. Lavora molto bene spalle alla porta, nella protezione del pallone, fallisce un’occasione per la parata di piede di Corci, poi fa gol sbloccando la partita. (Dall’85’ Mercurio 6: Non tocca tanti palloni ma sia senza palla, nella pressione, che con le poche situazioni in cui gestisce palla si comporta bene, con l’applicazione giusta)

FRUSTALUPI 6: Non è fatta ancora nulla, la prova è abbastanza buona eccetto i primi dieci minuti di grande sbandamento difensivo. Il Napoli gioca a ritmi abbastanza alti, finalmente ha un atteggiamento meno impaurito e, infatti, realizza due gol e costruisce almeno tre occasioni pur rischiando qualcosa soprattutto nel primo tempo. Al ritorno bisogna giocare con coraggio, per vincere, senza mai pensare di gestire lo 0-0. La lezione di Napoli-Verona faccia stare tutti con l’atteggiamento giusto.

A cura di Ciro Troise