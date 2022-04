Primavera 1, Inter-Napoli 1-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli strappa un pareggio importante sul campo dell’Inter, per un’ora esprime anche un’ottima prestazione, poi vengono fuori i valori dell’Inter, calano le energie del Napoli che si compatta, soffre e porta a casa un pareggio molto prezioso. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 7,5: Alza la saracinesca e fa parate importanti sulle conclusioni di Jurgens, Zuberek, Carboni, Fabbian e Peschetola. Al 90′ rischia di rovinare la sua prova con un’uscita a vuoto su un cross insidioso di Iliev, per sua fortuna dopo un rimpallo con Fabbian la palla termina a lato.

PONTILLO 7: Attento, applicato, preciso, tempestivo, bravissimo a lavorare sull’uomo in più di un’occasione. Non era assolutamente facile, si tratta di un difensore classe ‘2004 che ha giocato con grande autorevolezza.

HYSAJ 7,5: Dominante, rompe la linea con coraggio, talvolta prova anche a far ripartire la squadra, compie anche tanti interventi preziosi dentro l’area di rigore.

COSTANZO 6,5: Gli interventi difensivi non mancano, tante volte è preziosa la sua copertura sulla zona sinistra alle spalle di Giannini nell’ultima mezz’ora. Deve migliorare nella gestione della palla mettendo in mostra più sicurezza.

D’AGOSTINO 7: Sblocca la partita con un bel gol dopo la triangolazione con Iaccarino, lo aiuta anche la leggerezza di Rovida nel coprire il primo palo. Disputa un ottimo primo tempo rendendosi protagonista anche di un duello con Carboni, un esterno sinistro molto interessante.

COLI SACO 6: Commette l’ingenuità che porta al rigore anche se la trattenuta inizia fuori area ed è la seconda volta in poche giornate che il Napoli viene penalizzato, dopo il gol del 2-2 dell’Empoli al 94′ viziato da un fallo su Idasiak. Coli comunque commette un errore, però, complessivamente la sua fisicità è sempre preziosa. Nel primo tempo ha anche un’occasione ma la sua girata di sinistro al volo termina alta sopra la traversa.

IACCARINO 6,5: Prestazione molto incoraggiante considerando che è la prima da titolare dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori per sette mesi circa. Alza il livello della qualità a centrocampo e si cala nella lotta anche riguardo alla fase d’interdizione.

SPAVONE 6: Partita a tratti, in certi momenti si fa vedere poco, in altri sale in cattedra e fa vedere qualità nella gestione della palla. Le capacità tecniche ci sono, deve credere di più in se stesso, sfidare il divario con gli avversari, avere la personalità di smarcarsi e proporsi costantemente. (Dall’87’ Gioielli s.v.: Sette minuti circa nella battaglia contro l’Inter, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

ACAMPA 6,5: Non giocava titolare dal 16 febbraio, in Sampdoria-Napoli e complessivamente siamo alla settima presenza stagionale, solo la terza dal primo minuto. Si propone con discreta frequenza, gioca con alta concentrazione anche in fase di non possesso. (Dal 57′ Giannini 6,5: Entra in campo con personalità, autorevolezza, lavora in entrambe le fasi, non era facile calarsi nella contesa a gara in corso)

VERGARA 6,5: Mette in campo tanta qualità fino a quando le energie lo sostengono, sprigiona numeri d’alta scuola, gestisce bene la palla e nel primo tempo ha anche qualche spunto. (Dall’87’ Pesce s.v.: Entra nel finale, prova a combattere, fa un po’ di fatica ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare un giudizio serio)

AMBROSINO 6: Parte bene, mezz’ora di sacrificio in cui lavora bene da centravanti associativo. Alla mezz’ora circa è costretto ad uscire per problemi fisici. (Dal 34′ Cioffi 6,5: Quasi da solo impensierisce l’Inter, ha due o tre occasioni da gol, in una situazione Rovida interviene molto bene di piede. In altre situazioni, invece, è lui ad inventare le ripartenze).

FRUSTALUPI 6,5: Ottimo approccio, squadra propositiva, che va a fare anche pressing alto. Per un’ora la prestazione è ottima, il Napoli crea anche delle occasioni da gol, dopo il pareggio ha qualche chances per tornare in vantaggio. Vengono fuori i valori dell’Inter anche nei cambi, calano le energie del Napoli e la squadra poi riesce anche a soffrire e a compattarsi. Una prova che ha il sapore della risposta dopo la brutta gara di Lecce.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: D’Agostino 8′ (N), Casadei 33′ (I)

Inter: Rovida, Cortinovis, Sangalli, Carboni, Peschetola, Casadei, Jurgens, Fabbian, Moretti, Dervishi, Zuberek. All.: Chivu

Napoli: Idasiak, Costanzo, Iaccarino, Acampa, Ambrosino, Spavone, Hysaj, Pontillo, Vergara, D’Agostino, Saco. All.: Frustalupi

Ammoniti: Coli (N)

Arbitro: Andreano Samuele (Dell’Olio-Castro)

A cura di Ciro Troise