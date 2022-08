Primavera 1, Lecce-Napoli 2-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli inizia male il suo cammino, cade 2-0 sul campo del Lecce in virtù dei gol di Salomaa e Berisha. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5,5: Sullo 0-0 è coraggioso in un paio d’uscite, sul primo gol forse poteva fare di più ma lo inganna la deviazione di Obaretin.

BARBA 5,5: Qualche incertezza nel primo tempo come tutta la difesa, poi è da apprezzare il suo atteggiamento nella ripresa. Combatte, passa dalla difesa a tre a quella a quattro ed è uno degli ultimi a mollare, proponendosi anche in avanti sulla catena di destra.

HYSAJ 5; È un suo intervento avventato e fuori tempo a spianare la strada al Lecce per l’azione del primo gol, già sullo 0-0 tanti errori nell’impostazione del gioco, è parso poco padrone del comando della difesa sin dai primi minuti. Esce all’intervallo per un problema al naso (Dal 46′ Nosegbe 5: Deve ancora prendere le misure al suo ruolo, tante distrazioni che potevano costare caro nella ripresa)

OBARETIN 5: Discreto nel palleggio ma anche lui nell’attenzione difensiva deve crescere, sull’azione del primo gol deve essere più deciso nell’uno contro uno con l’avversario. (Dal 65′ Giannini 5,5: Prova a dare il suo contributo ma non ci sono grandi spazi, tenta con le sue rimesse lunghe di saltare la difesa del Lecce)

MARCHISANO 5,5: Nel primo tempo fa un po’ fatica ad incidere, nella ripresa è uno dei più vivaci, va anche vicino al gol ma deve essere più continuo.

IACCARINO 6: Una luce nel deserto, tenta di dare ordine ad una manovra confusionaria, con poca qualità in un campo in condizioni pessime.

GIOIELLI 5,5: Combatte, non molla mai ma in varie occasioni alcuni suoi passaggi sbagliati poteva cambiare il corso di alcune transizioni offensive.

ACAMPA 5: Fa fatica, non riesce quasi mai a proporsi in maniera pericolosa, Frustalupi ad un certo punto lo manda anche a destra prima di inserire Lorusso. (Dal 72′ De Pasquale 6: Entra molto bene in campo, salta l’uomo, è propositivo e va anche vicino al gol, il suo tiro finisce di poco a lato)

RUSSO 5,5: È l’unico ‘2005 in campo dal primo minuto per il Napoli, nel primo tempo fa fatica, soltanto nel finale ha uno spunto sulla destra. Nella ripresa prende coraggio e sfiora anche il gol con un tiro che finisce di poco a lato (Dal 58′ Lettera 5: L’abbiamo visto sempre giocare da play davanti alla difesa, Frustalupi lo schiera a ridosso di Pesce, fa tanta fatica)

SPAVONE 5,5: Uno dei pochi nel primo tempo a trovare dei varchi senza palla che creano qualche fastidio al Lecce, del resto è suo l’unico tiro in porta della prima frazione di gioco. Nella ripresa non riesce, invece, ad incidere abbastanza. (Dal 72′ Lorusso 5,5: Tenta qualche spunto sulla fascia destra, non gli riescono grandi spunti ma almeno tira fuori un po’ di vivacità)

PESCE 6: È spesso solo contro tutti, ce la mette tutta, viene incontro, fa la boa, scarica il pallone, combatte in mezzo a vari difensori, peccato per qualche situazione in uno contro uno con Hasic e Pascalau in cui l’attaccante azzurro poteva essere più efficace.

FRUSTALUPI 5: Non è stata una prestazione esaltante, in alcuni momenti il Napoli è parso in balia del Lecce, soprattutto nel primo tempo senza un’idea valida per far male. Non hanno sortito grandi effetti neanche i cambi ma negli ultimi dieci giorni di mercato c’è una priorità: rinforzare questa squadra. Rispetto alla scorsa stagione non ci sono più Idasiak, Costanzo, Cioffi, D’Agostino, Vergara, Ambrosino e non mi sembra siano stati sostituiti in maniera adeguata. Così si rischia grosso, serve qualità in vari ruoli, soprattutto a centrocampo e in attacco.

Ecco il tabellino del match:

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Mommo (65′ Minerva), Vulurar, Samek; Salomaa (79′ Milli), Burnete (86′ Carrozzo), Berisha (79′ Gueddar). A disposizione: Moccia, Russo, Ardellaoui, De Vito, Pacia, Borgo, Perricci. Allenatore: Federico Coppitelli

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj (46′ Nosegbe), Obaretin (65′ Giannini); Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa (72′ Lorusso); Russo (58′ Lettera), Spavone (72′ De Pasquale); Pesce. A disposizione: Turi, Marranzino, D’Avino, Mazzone. Allenatore: Nicolò Frustalupi

A cura di Ciro Troise