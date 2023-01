Primavera 1, Milan-Napoli 2-2: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli porta a casa un punto in trasferta contro il Milan con molta amarezza perchè era sul doppio vantaggio e si è fatto rimontare subendo il gol del pareggio al 97′, con due minuti di recupero in più inspiegabilmente concessi dalla terna arbitrale. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5,5: Ad inizio gara sullo 0-0 è più volte bravo su Scotti, cala la sua valutazione per l’uscita a vuoto in occasione del gol dell’1-2 di Gala.

BARBA 6,5: Complessivamente una buona prova, cala un po’ nel finale quando perde un po’ di metri e distanze in varie situazioni.

D’AVINO 6,5: Legge bene varie situazioni, è attento, preciso, si fa trovare pronto, lavora bene con tutta la linea per gran parte della gara.

OBARETIN 6: In qualche situazione doveva essere più reattivo e aggressivo sia nel primo che nel secondo tempo, togliere tempo e spazio all’avversario e, invece, appare timido in tante circostanze.

MARCHISANO 6: Buona prova dell’esterno destro azzurro, ha qualità nel cross, talvolta si propone ma deve farlo ancora di più, può dare un grande contributo a questa squadra. (Dal 58′ Acampa 6: Combatte su tanti palloni, cerca di dare il suo contributo in entrambe le fasi)

GIOIELLI 7: È il quinto gol in campionato che realizza, oggi è stato nettamente il migliore in campo per il gol, il dinamismo, lo spirito di sacrificio, i palloni recuperati.

ALASTUEY 6,5: Ha qualità nel giro palla, quando riesce a porsi nel contesto giusto la valorizza e realizza un assist bello per il gol di Gioielli.

GIANNINI 6,5: Lavora in entrambe le fasi di gioco molto bene, meriterebbe anche un calcio di rigore per un intervento ai suoi danni, uno dei tanti errori dell’arbitro compiuti oggi in una direzione assolutamente rivedibile. (Dall’83’ Lamine s.v.: Va a destra con Acampa dirottato a sinistra, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

IACCARINO 6: Non sta benissimo ancora, fa un po’ fatica a proporsi tra le linee anche perchè è abituato a giocare qualche metro più dietro, all’intervallo Frustalupi lo sostituisce. (Dal 47′ Boni 6: Prova a proporsi anche lui per il palleggio, lo fa a tratti bene, soprattutto fino al 2-0, poi dopo il gol di Gala il Napoli perde un po’ di fiducia e riesce a gestire palla in pochi momenti)

SPAVONE 7: Segna il gol del momentaneo 0-2 e con i suoi inserimenti senza palla è una spina nel fianco per tutta la gara. (Dal 71′ Russo 6: Entra in un momento complicato della gara, prova a contribuire alla squadra nel tener palla, nel palleggio, non si riesce a dare grande qualità perchè la squadra è stanca, la partita ha cambiato inerzia)

ROSSI 6: Combatte tantissimo, spesso da solo soprattutto nel primo tempo, nella ripresa lo aiuta di più Spavone, spesso predica nel deserto, è apprezzabile il suo lavoro. (Dall’83’ Pesce s.v.: Prova a combattere soprattutto sulle palle lunghe che arrivano dalle retrovie, riesce a stare nella battaglia ma è troppo poco il tempo a disposizione per meritare una valutazione)

FRUSTALUPI 6,5: La squadra è tornata bene, ha messo in campo intensità, soprattutto dopo il gol del vantaggio ha lavorato bene in tutte le fasi del gioco: organizzazione difensiva, recupero palla, sviluppo del gioco in verticale e in ampiezza. La partita è stata macchiata dalla direzione arbitrale ma bisogna lavorare sulla gestione del finale di gara. Non è la prima volta che accade di subire gol quando c’è da gestire meglio il pallone, avvenne col Sassuolo in casa, a Verona.

Ecco il tabellino della gara: