Primavera 1, Napoli-Cagliari: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro la Roma e il Frosinone, affronta in casa il Cagliari (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) che ha sette punti in più degli azzurrini che potrebbero coinvolgerli nella lotta salvezza. Il Milan oggi ha battuto il Bologna, la situazione della classifica è complessa, il Napoli oggi disputerebbe il play-out contro l’Atalanta. Può essere attaccabile anche il Verona che ha quattro punti in più e lunedì affronta la Fiorentina.

Gli azzurrini hanno bisogno di tornare a vincere, nel 2o23 sono arrivati solo due successi contro la Juventus in casa e il Cesena ultimo in classifica in trasferta. Il Cagliari sta attraversando un momento complicato, nel 2023 ha portato a casa una sola vittoria contro la Roma e nelle ultime cinque gare ha collezionato solo un punto. All’andata finì 2-1 per i rossoblù, fa parte delle gare perse dal Napoli nell’ultimo quarto d’ora più recupero.

Filippi adotta il 4-3-3, in porta ci sarà Iliev, Zallu e Idrissi saranno gli esterni, Arba e Veroli i due centrali, Cavuoti agirà da play con Caddeo e Carboni a sostegno del tridente composto dal napoletano Vinciguerra (cresciuto nella Cantera Portici), Griger e Pulina.

Frustalupi sceglie ancora Pesce per l’attacco

Il Napoli è rimasto a secco per due gare consecutive, ha il terzultimo attacco del campionato. Frustalupi va verso le conferme, il sistema di gioco è il 3-4-2-1. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e D’Avino che sostituirà lo squalificato Obaretin. Marchisano e Acampa agiranno sulle corsie laterali con Alastuey e Gioielli in mezzo al campo. Sahli e Spavone agiranno tra le linee a sostegno del centravanti Pesce, che dovrebbe essere preferito a Rossi che con Koffi, Marranzino e Giannini soprattutto si candida come principale arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, D’Avino; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Pesce. A disp.: Turi, Castorina, Nosegbe, Sequino, Giannini, Boni, Bonavita, Lamine, Mutanda Kasongo, Russo, Koffi, Marranzino, Rossi. All. Frustalupi

CAGLIARI (4-3-3): Iliev; Zallu, Arda, Veroli, Idrissi; Caddeo, Cavouti, Carboni; Vinciguerra, Griger, Pulina. All. Filippi