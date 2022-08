Primavera 1, Napoli-Cesena 2-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli ha portato a casa i primi tre punti del suo campionato contro il Cesena, vince con un rigore al 90′ trasformato da Iaccarino. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6,5: Ha coraggio nelle uscite e realizza due parate importanti, consecutive su Bernardi nel primo tempo.

BARBA 6: Buona prova in marcatura, in fase difensiva, mette in mostra continuità nell’attenzione. Può far meglio sotto l’aspetto della costruzione.

NOSEGBE 6: Copre abbastanza bene il campo, rischia di fare fallo da rigore su una percussione di Bernardini, anche lui può migliorare l’impostazione del gioco.

OBARETIN 6,5: Preciso e anche abbastanza pulito nella costruzione del gioco, è costretto a fermarsi per un problema fisico. (Dal 65′ D’Avino 5,5: Nell’azione del gol concede troppa libertà ad Amadori che si gira e fa gol)

MARCHISANO 6,5; Quando può, spinge e viene premiato all’88’ quando si procura il rigore per fallo di Elefante.

IACCARINO 6,5: È l’unico che riesce a dare un po’ d’ordine alla manovra, sembrava nel finale dovesse uscire e, invece, ha segnato il rigore della vittoria.

GIOIELLI 6: Prova a combattere su tutti i palloni con l’intensità e l’ardore che lo contraddistinguono, fa un po’ di fatica nell’avere palloni da gestire.

ACAMPA 5,5: Fa un po’ di fatica a spingere con continuità sulla corsia sinistra, può far meglio, proponendosi di più come Marchisano dall’altro lato. (Dal 77′ Giannini 6: Spinge, porta energia anche se in qualche occasione gli manca la precisione nella giocata)

MARRANZINO 6: Non è nelle migliori condizioni ma inventa la giocata che porta al gol di Spavone e anche qualche altra situazione nel primo tempo. (Dal 56′ Sahli 6: Ha bisogno di allenamenti, deve crescere di condizione, più di mezz’ora di sacrificio, spesso combattendo in mezzo a più avversari)

SPAVONE 6,5: A Lecce anche aveva provato gli inserimenti senza palla, legge la palla di Marranzino con grande intelligenza, salta anche il portiere avversario e fa gol. (Dal 65′ Russo 6: Entra abbastanza bene, tenta qualche transizione come quando allarga il gioco a Giannini all’83’)

PESCE 5,5: Tocca pochi palloni, fa fatica, quando c’è da combattere non si tira indietro, però potrebbe cercare di farsi vedere di più venendo incontro ai compagni per porsi come riferimento. (Dal 77′ Lettera 6: Prova a dare il suo contributo nel finale)

FRUSTALUPI 6: Con una squadra ancora work in progress e vari giocatori non al massimo anche per le energie mentali spese mercoledì al Maradona, riesce a portare a casa una vittoria preziosa. Ci sono tanti momenti di sofferenza, il Cesena ha fatto la partita, però la squadra ha mostrato la mentalità di crederci fino alla fine e anche qualche buona idea nel primo tempo come l’azione del gol.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: Spavone (N.), Amadori (C.), Iaccarino (N.) (rig.).

Napoli: Boffelli; Barba, Acampa (76′ Giannini), Marchisano, Nosegbe, Obaretin (65′ D’Avino), Spavone (65′ Russo), Iaccarino, Pesce (76′ Lettera), Gioielli, Marranzino (56′ Sahli). A disp.: Pellino, Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, Mazzone. All.: N. Frustalupi.

Cesena: Pollini; David (83′ Rossi), Elefante, Lilli (83′ Ferretti) Francesconi, Bernardi (62′ Liburdi), Amadori, Carlini (76′ Suliani), Pieraccini (76′ Sartini) Lepri, Sette. A disp.: Galassi, Penchini, Onofri, Giovannini, Ghinelli, Casadei Coveri. All.: G. Ceccarelli.

Arbitro: sig. Perri Mario della sezione Roma 1