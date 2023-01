Primavera 1, Napoli-Juventus: le probabili formazioni

Domani alle ore 13 a Cercola si disputerà il terzo atto della sfida che ha contraddistinto Napoli e Juventus nell’arco di questa settimana (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). Dopo la vittoria ai calci di rigore agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, stavolta le due squadre s’affrontano in campionato. La Juventus è una delle migliori squadre del campionato, occupa il terzo posto in piena zona play-off alle spalle di Roma e Torino, il Napoli, se finisse adesso il torneo, disputerebbe il play-out con la Sampdoria. Entrambe le squadre, però, sono ripartite dopo quasi due mesi di stop con un pareggio, la Juventus in casa contro il Lecce, il Napoli in trasferta contro il Milan subendo la beffa del 2-2 al 98′.

I bianconeri dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 con poche novità di formazione rispetto alla partita di martedì. Manca ancora Mbangula, out anche Vinarcik aggregato alla Juventus Under 23. Montero dovrebbe compiere queste scelte: in porta ci sarà Daffara, la linea difensiva sarà composta da Stefano Turco, Dellavalle, Citi e Rouhi, espulso martedì contro il Napoli in Coppa Italia. A centrocampo il play sarà Nonge, Ripani e Hasa gli interni, Maressa e Yildiz fungono da esterni offensivi con Mancini centravanti.

Frustalupi da fiducia a Sahli, D’Avino e Acampa

Il Napoli conferma il 3-4-2-1 come sistema di gioco, in porta ci sarà Boffelli, che guiderà la difesa a tre formata da Barba, D’Avino e Obaretin, Marchisano e Acampa lavoreranno sulle fasce laterali, Gioielli e Alastuey agiscono in mezzo al campo, Sahli e Spavone si muoveranno tra le linee a ridosso del centravanti Rossi.

Hysaj e Marranzino sono rientrati dall’influenza ma partiranno probabilmente dalla panchina. Non è ancora stato convocato il nuovo acquisto Koffi, giunto dalla Roma.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Alastuey, Acampa; Sahli, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, Giannini, Hysaj, Nosegbe, Lamine, Noah Mutanda Kasongo, Boni, Lettera, Marranzino, Russo, Pesce. All. Frustalupi

JUVENTUS (4-3-3): Daffara; Turco S., Dellavalle, Citi, Rouhi; Ripani, Nonge, Hasa; Maressa, Mancini, Yildiz. All. Montero

A cura di Ciro Troise