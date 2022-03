La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo cinque sconfitte consecutive. Gli azzurrini il 16 marzo recupereranno la trasferta di Pescara che sarà fondamentale ma la distanza sulle zone pericolose della classifica si è accorciata molto. Dopo i risultati di oggi, i ragazzi di Frustalupi hanno un solo punto di vantaggio sul Bologna e sul Lecce che, se finisse il campionato in questo momento, s’affronterebbero al play-out. Sono sette, invece, le lunghezze sulla Spal penultima, che insieme al Pescara andrebbe in Primavera 2 in questo momento.

A Cercola arriva il Milan, in netta ripresa rispetto alle fasi iniziali della stagione. I rossoneri hanno trenta punti, cinque in più del Napoli, e possono anche guardare ai play-off, il quinto posto è occupato da Inter e Sassuolo che sono a +6 con una gara in più, quella che il Milan giocherà domani mattina a Cercola (calcio d’inizio alle 10:45, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). La squadra di Giunti ha interrotto un po’ il suo cammino negli ultimi due turni con le sconfitte contro Roma e Atalanta dopo tre vittorie consecutive contro Bologna, Sassuolo e Torino.

Il Milan si dovrebbe schierare con il 4-3-3. In porta ci sarà Desplanches, Coubis e Bozzolan saranno gli esterni bassi con Stanga (che ha debuttato anche in serie A nella trasferta di Venezia giocando da terzino destro, il suo ruolo per eccellenza) e Nsiala al centro della difesa. L’ex Internapoli Gala (napoletano di Piscinola) farà l’interno destro di centrocampo con Di Gesù nel ruolo di play e Robotti a completare il reparto. In attacco il Milan ha qualità con Chaka Traorè, esterno d’attacco classe ‘2004 che l’anno scorso affrontò il Napoli con la maglia del Parma nella gara in cui gli azzurrini ai rigori conquistarono la promozione, Capone sull’altra sponda del reparto e nel ruolo di centravanti Nasti, il secondo miglior marcatore del campionato perchè soltanto Tramoni del Cagliari ha segnato di più con dodici reti all’attivo, uno in più di Nasti.

Frustalupi recupera Hysaj e parte senza l’affaticato Cioffi

A Firenze mercoledì, nella gara di recupero al Napoli mancava Hysaj per squalifica. Il centrale difensivo ex Bari stavolta ci sarà e guiderà il reparto difensivo composto anche da Barba e Costanzo. Nel 3-5-2 gli esterni bassi saranno Marchisano e Giannini, Vergara, Coli Saco e Spavone agiranno in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco formata da D’Agostino e Ambrosino.

Frustalupi così dovrebbe far riposare Cioffi che lamenta un affaticamento all’adduttore e potrebbe essere una soluzione a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Ambrosino. A disp.: Boffelli, Rendina, Manè, De Luca, Pontillo, De Marco, Acampa, Flora, Gioielli, Marranzino, Toccafondi, Cioffi, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Stanga, Nsiala, Bozzolan; Gala, Di Gesù, Robotti; Chaka Traorè, Nasti, Capone. All. Giunti