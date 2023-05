Primavera 1, Napoli-Milan: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo le due sconfitte consecutive contro il Verona e la Sampdoria, torna in campo contro il Milan (calcio d’inizio alle 10:30, diretta televisiva su Sportitalia e testuale su IamNaples.it). Gli azzurrini hanno l’ultima occasione per riaprire la corsa salvezza, cioè per evitare il play-out. A cinque giornate dal termine della regular season, Milan, Cagliari e Bologna hanno otto punti in più e il Napoli ha l’occasione di mettere pressione ai rossoneri con un’eventuale vittoria. All’andata il Napoli vinceva 2-0, subì la rimonta del Milan che trovò il pareggio con El Hilali al 98′. Due punti persi e uno che riuscì a conquistare la squadra di Abate, un risultato pesante ai fini della classifica. Il Milan ha patito in campionato l’effetto Youth League, competizione in cui ha perso soltanto in semifinale contro l’Hajduk Spalato. Da quella sconfitta, i rossoneri hanno migliorato la loro classifica con tre vittorie consecutive contro Torino, Lecce e Atalanta. I bergamaschi oggi giocherebbero il play-out contro il Napoli, domani alle 15 giocano in casa contro il Cagliari. L’obiettivo minimo degli azzurrini è il quartultimo posto per giocare lo spareggio con la gara di ritorno in casa come accaduto nella scorsa stagione contro il Genoa.

Il Milan dovrebbe proporre il 4-3-3. in porta ci sarà il figlio d’arte Nava, Casali, Coubis, Simic e Bartesaghi formeranno la difesa, Zeroli, Eletu e il napoletano ex Internapoli Gala agiranno in mezzo al campo, Cuenca, El Hilali e Traorè comporranno l’attacco.

Frustalupi dovrà rimediare alle assenze per infortunio di Barba, Marchisano e Sahli. In porta ci sarà Boffelli, D’Avino, Hysaj e Obaretin agiranno in difesa, Lamine e Acampa dovrebbero occupare le corsie laterali, Iaccarino, Gioielli e Spavone si muoveranno in mezzo al campo, Rossi e Koffi sono pronti ad agire in attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Boffelli; D’Avino, Hysaj, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Spavone, Acampa; Rossi, Koffi. A disp.: Turi, Giannini, Nosegbe, Alastuey, Bonavita, Sequino, Russo, Pesce. All. Frustalupi

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Simic, Bartesaghi; Zeroli, Eletu, Gala; Cuenca, El Hilali, Traorè. All. Abate

A cura di Ciro Troise