La Primavera del Napoli, dopo il successo di venerdì contro il Cesena, scende di nuovo in campo in casa contro il Sassuolo (calcio d’inizio alle ore 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). È la terza giornata di campionato, il Napoli ha tre punti in classifica in virtù della sconfitta di Lecce e proprio del successo contro il Cesena.

Il Sassuolo è una delle migliori squadre del campionato, ha quattro punti in classifica in virtù del pareggio contro la Juventus e della vittoria contro il Verona. L’allenatore è Emiliano Bigica, vecchia conoscenza del Napoli da centrocampista.

Frustalupi opta per le certezze, dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Cesena. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Nosegbe e Obaretin formeranno la difesa, Marchisano e Acampa agiranno sulle corsie laterali con Iaccarino e Gioielli in mezzo al campo, Spavone e Marranzino agiranno tra le linee a supporto del centravanti Pesce. L’esterno destro senegalese Lamine è alla sua prima convocazione, mentre il centrocampista offensivo classe ‘2004 Landry Boni in arrivo dal Milan inizierà il suo percorso nel Napoli a partire dalla gara di sabato in trasferta contro il Frosinone.

Sahli, attaccante preso dal Genoa e subentrato anche contro il Cesena, può essere un’interessante arma dalla panchina.

D’Andrea l’uomo più pericoloso del Sassuolo

Il Sassuolo di Bigica, invece, scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Zacchi, la linea difensiva sarà composta da Martini, Loeffen, Miranda e Pieragnolo, Kumi, Casolari e Aboubakar lavoreranno sulla mediana con l’attacco formato da D’Andrea, Russo e Bruno. D’Andrea è l’uomo più pericoloso del Sassuolo, un esterno offensivo ex Spal che nelle prime due giornate ha realizzato due assist.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Nosegbe, Obaretin; Marchisano, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino; Pesce. A disp.: Turi, D’Avino, Mazzone, Pontillo, Giannini, Lamine, De Pasquale, Russo, Lettera, Lorusso, Sahli. All. Frustalupi

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Martini, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari, Aboubakar; D’Andrea, Russo, Bruno. All. Bigica

A cura di Ciro Troise