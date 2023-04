Primavera 1, Napoli-Verona: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo il successo di Udine, torna in campo per un’altra sfida fondamentale in chiave salvezza contro il Verona che ha quattro punti in più degli azzurrini e potrebbe ancora essere risucchiata nella bagarre per evitare il play-out che coinvolge anche Inter, Cagliari, Atalanta e Milan. È un turno importante, il Napoli, che oggi farebbe lo spareggio con l’Atalanta, può approfittare dello scontro diretto tra la formazione bergamasca e il Milan di Abate, rinviato al 3 maggio perchè oggi i rossoneri giocano la semifinale di Youth League contro l’Hajduk Spalato.

All’andata finì 1-0 per il Verona, è una di quelle partite che gridano ancora vendetta poichè la sconfitta arrivò nel finale con l’avversario in inferiorità numerica, dopo una situazione contestata: il gol di Barba non convalidato, nonostante sembrasse che il pallone avesse oltrepassato la linea di porta. Il Verona è in un ottimo momento, vanta tre vittorie consecutive contro Roma, Cesena e Atalanta. Sammarco non potrà contare su Florio squalificato e dovrebbe confermare la squadra che ha battuto l’Atalanta. Il Verona si schiererà con il 3-5-2, in porta ci sarà Boseggia, Matyjewicz, Calabrese ed El Wafi formeranno la difesa a tre, Bragantini e Bernardi occuperanno le corsie laterali, Rihai, Schirone e Joselito agiranno in mezzo al campo. Cazzadori e Caia guideranno l’attacco del Verona. Il classe ‘2003 Caia è il miglior marcatore della squadra di Sammarco con dodici gol fatti.

Frustalupi adotterà il consueto 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin formeranno la difesa a tre, Marchisano e Giannini agiranno sulle corsie laterali con Gioielli e Iaccarino in mezzo al campo, Spavone e Alastuey si muoveranno tra le linee a supporto di Sahli unica punta.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Giannini; Spavone, Alastuey; Sahli. A disp.: Turi, D’Avino, Nosegbe, Sequino, Acampa, Bonavita, Lamine, Mutanda Kasongo, Koffi, Russo, Pesce, Rossi. All. Frustalupi

VERONA (3-5-2): Boseggia; Matvjewicz, Calabrese, El Wafi, Bragantini, Rihai, Schirone, Joselito, Bernardi; Cazzadori, Caia. All. Sammarco

A cura di Ciro Troise