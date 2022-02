Primavera 1 – Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: turn-over per Frustalupi

Dopo le due sconfitte consecutive contro il Verona e il Bologna, la Primavera del Napoli riparte con un’altra settimana infernale per recuperare le partite non giocate ai tempi dell’emergenza Covid durante il mese di gennaio. Domani gli azzurrini affrontano a Bogliasco la Sampdoria (calcio d’inizio alle ore 11, diretta testuale su IamNaples.it e televisiva su Sportitalia) che sta disputando un ottimo campionato. I blucerchiati sono quinti, in piena zona play-off, con ventinove punti, gli stessi dell’Inter. Nell’ultimo turno la squadra di mister Tufano ha pareggiato 2-2 contro la Spal, rimontando il doppio svantaggio. Un pareggio che è arrivato dopo quattro vittorie consecutive, la Sampdoria non perde dal 3-2 rimediato dal Sassuolo il 17 dicembre scorso.

All’andata il Napoli ha rimediato la sconfitta più netta del proprio percorso, a Cercola finì 6-1 per i blucerchiati (clicca qui per vedere gli highlights). La Sampdoria dovrebbe avere un vestito tattico simile a quello del Napoli, giocando con il 3-5-2. In porta ci sarà Saio, in difesa manca Aquino, difensore a segno nella gara d’andata che nel suo percorso è passato anche per il club azzurro prima di essere svincolato e continuare la sua carriera altrove. Tufano dovrebbe adattare il centrocampista Paoletti nei tre di difesa, come fatto nelle ultime gare, completano il reparto Bonfanti e Migliardi.

Somma, esterno classe ‘2002 nativo di Vico Equense, percorrerà la fascia destra, Bianchi quella sinistra, Pozzato, Yepes e Sepe agiranno in mediana a supporto della coppia d’attacco formata da Di Stefano, il miglior marcatore della Sampdoria con otto reti, e Montevago.

Frustalupi ricorre al turn-over, Ambrosino in campo dal primo minuto

Si giocano tre partite in una settimana, il Napoli sabato alle 11 dovrà scendere ancora in campo contro la Juventus a Cercola. Frustalupi ricorre al turn-over, sono previsti alcuni cambi rispetto all’undici che domenica ha iniziato la gara contro il Bologna. Hysaj è rientrato dopo l’infortunio al naso rimediato contro il Genoa ma partirà dalla panchina, in porta non ci sarà Idasiak impegnato con la prima squadra come terzo portiere nella trasferta di Barcellona.

In porta ci sarà Boffelli, in difesa non ci saranno cambi. Manè agirà sul centro-destra, Barba guiderà il reparto completato da Costanzo. A centrocampo la rivoluzione più imponente, si cambia sulle corsie laterali con Di Dona a destra e Acampa a sinistra, in mediana lavoreranno Toccafondi e Coli Saco con un po’ di riposo per Marchisano, Vergara, Spavone e Giannini.

In attacco finalmente dovrebbe esserci Ambrosino (capocannoniere del campionato con dieci gol realizzati) in campo dal primo minuto, il bomber azzurro ha lavorato per ritrovare la condizione ed è andato a segno in tre gare consecutive disputando soltanto degli spezzoni. Alle sue spalle lavoreranno D’Agostino e Cioffi, il sistema di gioco probabilmente sarà un po’ diverso con una sorta di 3-4-2-1.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Bonfanti, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Di Stefano, Montevago. A disp.: Tantalocchi, Zorzi, Musso, Porcu, Villa, Bonavita, Bontempi, Dolcini, Malagrida, Vitale, Catania, Leonardi. All. Tufano

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Manè, Barba, Costanzo; Di Dona, Toccafondi, Coli Saco, Acampa; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. A disp.: Rendina, Hysaj, Pontillo, Giannini, Marchisano, Vergara, Spavone, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise