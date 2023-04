Primavera 1, Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli ha bisogno di punti in chiave salvezza per provare ad evitare il play-out, oggi le avversarie hanno portato a casa risultati preziosi. L’Atalanta ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo, il Milan ha battuto il Lecce e il Cagliari ha sconfitto il Cesena. Se finisse oggi il campionato, gli azzurrini disputerebbero il play-out contro l’Atalanta. La Sampdoria è decima in classifica con otto punti di vantaggio sul Napoli, vanta quattro risultati utili consecutivi con due pareggi e due vittorie. Domani gli azzurrini affronteranno in trasferta la Sampdoria (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). All’andata finì 1-1, Tufano dovrebbe disegnare la sua squadra con il 3-5-2. In porta ci sarà Tantalocchi, Villa, il napoletano Aquino e Miettinen dovrebbero formare la difesa a tre, Di Mario e Migliardi agiranno sulle corsie laterali, Conti, Segovia e Uberti riempiranno la mediana, Ivanovic e Montevago comporranno la coppia d’attacco.

Frustalupi adotterà il consueto 3-4-2-1, Boffelli agirà tra i pali, Barba, Hysaj e Obaretin si muoveranno nella difesa a tre, Marchisano e Acampa si muoveranno sulle due corsie laterali, Alastuey e Gioielli lavoreranno in mezzo al campo, Iaccarino è squalificato, Sahli e Spavone supporteranno tra le linee il centravanti Pesce.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen; Di Mario, Conti, Segovia, Uberti, Migliardi; Ivanovic, Montevago. All. Tufano

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Pesce. A disp.: Turi, D’Avino, Nosegbe, Giannini, Lamine, Bonavita, Koffi, Rossi. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise