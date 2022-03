Primavera 1, Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo i due pareggi consecutivi contro Empoli e Pescara, torna in campo domani alle 12:30 in trasferta contro il Sassuolo (diretta testuale su IamNaples.it, televisiva su Sportitalia). Gli azzurrini arrivano a questa gara con tre punti di vantaggio sulla zona play-out ma il Verona deve recuperare la gara in trasferta contro la Juventus in programma il 5 aprile. Fare punti sarebbe importante perchè c’è lo scontro diretto tra Empoli e Lecce, poi il Genoa e il Bologna dovranno affrontare gare complicate contro la Juventus e il Cagliari.

Frustalupi deve rimediare all’assenza di Hysaj, squalificato per due giornate dopo la gara di Pescara per aver rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara, salterà la partita di domani contro il Sassuolo e la sfida in casa contro il Torino in programma fra due settimane, dopo la sosta. Mancheranno anche entrambi i quinti, Giannini a sinistra tornerà contro il Toro dopo la sosta, si è fermato anche Marchisano per un indurimento al polpaccio. In difesa è assente anche Manè che a Zingonia contro l’Atalanta rimediò un brutto infortunio.

Frustalupi dovrebbe confermare Barba sul centro-destra con Pontillo al centro e Costanzo sul centro-sinistra, sono pronti a giocare tutti insieme dal primo minuto D’Agostino, Cioffi, Ambrosino e Vergara. Serve il sacrificio di D’Agostino che s’adatterà come capitato anche in altre occasioni a fare il quinto di destra, come accaduto anche altre volte, anche mercoledì a Pescara dopo l’inserimento di Ambrosino. A sinistra ci sarà De Marco, in mezzo al campo lavoreranno Vergara, Coli Saco e Gioielli. Le due punte saranno Cioffi e Ambrosino.

Il Sassuolo punta ai play-off, anche Bigica deve rimediare alle assenze

All’andata finì 1-1, trovò il gol del pareggio Di Dona al 94′ con una bella giocata. Il Sassuolo punta ai play-off, è a due punti dalla Sampdoria quinta in classifica, che domani pomeriggio affronta in trasferta il Pescara ultimo in classifica. Bigica deve rimediare alle assenze di Miranda e Cehu, due difensori entrambi squalificati per le espulsioni rimediate lunedì a Lecce, quando il Sassuolo ha perso 2-1. Non ci sarà neanche Oddei, esterno offensivo classe ‘2002 che ormai fa parte stabilmente della prima squadra, è subentrato anche venerdì contro lo Spezia.

Il Sassuolo gioca con il 4-3-3, in porta ci sarà Vitale, a destra ci sarà il colombiano Paz, giocatore classe ‘2002 di gamba, molto valido, a sinistra toccherà a Macchioni. I due centrali saranno Flamingo e Zalli. Aboubakar, Casolari e Aucelli formeranno la mediana a supporto del tridente composto da D’Andrea, Samele, centravanti classe ‘2002 che ha anche debuttato in serie A lo scorso 6 gennaio contro il Genoa, e Mata.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Paz, Flamingo, Zalli, Macchioni; Aboubakar, Casolari, Aucelli; D’Andrea, Samele, Mata. All. Bigica

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Pontillo, Costanzo; D’Agostino, Vergara, Coli Saco, Gioielli, De Marco; Ambrosino, Cioffi. A disp.: Boffelli, De Luca, Nosegbe, Acampa, Di Dona, Flora, Spavone, Marranzino, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise