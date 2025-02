Primavera 2, Bari-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo le due vittorie consecutive contro Salernitana e Spezia, cerca continuità sul campo del Bari ultimo in classifica con soli undici punti (calcio d’inizio alle 11:30, diretta testuale a partire dalle 11:15 su IamNaples.it). È la prima gara dopo il mercato, con tanti movimenti in entrata e in uscita che hanno coinvolto il Napoli: dalla partenza di Gioielli direzione Puteolana agli arrivi di Anic, De Martino, Mboumbou, Viola dal Messina e il rientro di Lorenzo Russo dopo l’avventura al Torino, tutti convocati per la sfida di domani. Nel gruppo di mister Rocco c’è anche Gabriele Marotta, difensore classe ‘2008, quindi aggregato sotto età rispetto alla categoria. Il Napoli dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 In porta ci sarà Turi, Colella si muoverà sulla destra, D’Angelo a sinistra con Gambardella ed Esposito a comporre la coppia centrale della difesa. Lorenzo Russo e De Chiara lavoreranno in mediana, Ballabile, Borriello e Popovic si muoveranno alle spalle del centravanti Raggioli. Il Bari è reduce dalla sconfitta per 4-0 sul campo della Ternana. Il sistema di gioco che adotta di solito è il 3-5-2, in porta ci sarà De Lucci, capitan Mavraj guiderà la difesa composta anche da Carrieri e Sassarini, Campanelli e La Bianca si muoveranno sulle corsie laterali con De Martino play, Caputi e Polito interni di centrocampo a sostegno della coppia d’attacco formata dall’ex Napoli Lorusso e Tedeschi. Ecco le probabili formazioni:

BARI (3-5-2): De Lucci; Carrieri, Mavraj, Sassarini; Campanelli, Caputi, De Martino, Polito, La Bianca; Lorusso, Tedeschi. All. Catalano

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Gambardella, Esposito, D’Angelo; Russo, De Chiara; Ballabile, Borriello, Popovic; Raggioli. A disp.: Sorrentino, Marotta, Di Martino, De Martino, Cimmaruta, Anic, Distratto F., Viola, Malasomma, Mboumbou. All. Rocco

A cura di Ciro Troise