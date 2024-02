Primavera 2, Bari-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo i due successi consecutivi contro il Cosenza e la Ternana, cerca continuità nella trasferta di Bari (calcio d’inizio alle 11, diretta testuale su IamNaples.it). Una sorta di derby di famiglia considerando le due priorità, tra tutti i campionati giovanili il girone B del campionato Primavera 2 è uno dei pochi scenari che prevede la coesistenza delle due squadre della famiglia De Laurentiis. Il Bari è undicesimo, a tre punti dal Napoli che si è avvicinato alla zona play-off distante solo due lunghezze. Non è un periodo brillante per la Primavera del Bari allenata da Federico Giampaolo, nelle ultime due partite è arrivata la sconfitta per 6-2 sul campo del Benevento e il pareggio contro il Palermo. Il Bari dovrebbe proporre il 4-3-3, in porta ci sarà Palmisano, Campanelli e Natuzzi saranno gli esterni con De Pinto e Dachille a formare la coppia centrale di difesa, Colangiuli fungerà da play, Beniti e Leone agiranno da interni a supporto del tridente composto da Patierno, Akpa-Chukwu e Lombardo.

Tedesco va avanti sulla strada del 3-4-2-1 che ha iniziato a percorrere da qualche partita. In porta ci sarà Turi, in difesa manca lo squalificato De Luca, giocheranno Esposito, D’Avino e Di Lauro, Mazzone e D’Angelo saranno gli esterni a tutta fascia con Peluso e Gioielli in mezzo al campo, Russo e Vilardi si muoveranno tra le linee a supporto di Vigliotti.

Ecco le probabili formazioni:

BARI (4-3-3): Palmisano; Campanelli, De Pinto, Dachille, Natuzzi; Beniti, Colangiuli, Leone; Patierno; Akpa-Chukwu, Lombardo. All. Giampaolo

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro; Mazzone, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo, Vilardi; Vigliotti. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise