Primavera 2, Benevento-Napoli 2-3: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli, come all’andata, sbanca il campo del Benevento, vince in rimonta come all’andata e continua la corsa verso i play-off. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 4,5: Il Napoli è stato capace di ribaltare la partita, una gioia anche per il portiere polacco che ha rischiato di consentire al Benevento di fare la rimonta dall’1-0 di Cioffi. Gli errori capitano, sul primo paga un incidente con i piedi, sul secondo l’atteggiamento non è straordinario, troppo passivo.

POTENZA 6,5: Lavora bene in entrambe le fasi di gioco, è una risorsa per la fase offensiva sulla fascia destra che talvolta si propone per andare sul fondo, tanti gli interventi importanti anche a livello difensivo con un paio di diagonali preziose.

SPEDALIERI 6: Buona capacità di comportarsi nei duelli con gli attaccanti del Benevento, rompe bene anche la linea quando è chiamato in causa. Rischia per un po’ di nervosismo di troppo con l’arbitro, in alcune partite può essere più opportuno parlare meno per evitare possibili provvedimenti.

COSTANZO 6,5: Partita autorevole, da leader della difesa, gestisce bene tutti gli eventi, anche quelli più complessi.

ROMANO 6: Qualche errore di lettura individuale in fase difensiva ma a livello offensivo soprattutto nel primo tempo è una risorsa, a sinistra soprattutto nell’asse con D’Agostino costruisce delle ottime situazioni, compresa quella che porta al gol dell’1-0 di Cioffi.

CIOFFI 7,5: È decisivo per la vittoria, realizza una doppietta fondamentale, c’è il suo zampino anche nella rete del momentaneo 2-2 quando prende la traversa. Con cinque gol nelle ultime due partite sta facendo la differenza, la corsa per i play-off passa per il contributo. (Dall’85’ Umile s.v.: Entra nel finale, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

VIRGILIO 6,5: Partita di grande attenzione, è reattivo e si cala in maniera positiva nella battaglia in mezzo al campo. Rimedia un’ammonizione per proteste che spinge Cascione a non rischiare. (Dal 64′ Cataldi 6: Entra in campo in maniera propositiva, lavora bene su tutti i palloni)

SAMI 7: Un’ottima gara, con un prezioso contributo tecnico e agonistico. Il gol del 2-2 nasce dai suoi piedi con un cross per Cioffi sul secondo palo che poi colpisce la traversa, sul prosieguo dell’azione Ambrosino ha segnato la sua terza rete.

LABRIOLA 6,5: Interpreta bene il ruolo, quando entra dentro al campo tra le linee trasforma l’inerzia dell’azione, come per esempio con l’assist al 21′ per Ambrosino che manda fuori il suo pallonetto. Deve solo essere più concreto, evitare qualche dribbling di troppo quando non c’è bisogno. (Dal 69′ Vergara 6,5: Si poteva sfruttare meglio qualche ripartenza ma il contributo di Vergara c’è, impegna Quartarone con un tiro dal limite dell’area)

AMBROSINO 6: Fa gol e ciò è importante ma la prestazione non è stata all’altezza di altre, non sempre protegge il pallone nel modo giusto nel primo tempo e spreca due-tre palle-gol nitide. (Dal 69′ Furina 5,5: Entra in campo già scarico, l’atteggiamento non è quello giusto nè in pressione sui portatori di palla del Benevento nè sulle ripartenze)

D’AGOSTINO 6,5: I gol di Cioffi nascono dai suoi spunti, soprattutto per la prima rete inventa una giocata fantastica. Può fare ancora meglio, però, se riesce ad avere più lucidità in certe giocate. (Dall’85’ Iaccarino s.v.: Meno di dieci minuti per lui, lavora bene con il pallone tra i piedi, mettendo in mostra intelligenza ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

CASCIONE 6,5: Il Napoli vince da squadra, è riuscito a rialzarsi dopo un momento molto difficile, quando il Benevento si era portato sul 2-1. Gli azzurrini si sono comportati complessivamente bene, hanno segnato tre gol, costruito almeno altre tre-quattro palle-gol, oltre ai due episodi sfruttati dal Benevento ha concesso poco.

Dai nostri inviati al centro sportivo Avellola di Benevento Ciro Troise e Giovanni Annunziata