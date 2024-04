Primavera 2, Benevento-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli domani potrebbe garantirsi la certezza aritmetica dell’accesso ai play-off. Gli azzurrini saranno impegnati in casa del Benevento secondo in classifica (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale a partire dalle 14:30), se dovessero vincere con una contemporanea sconfitta della Virtus Entella in casa contro il Cosenza chiuderebbero il discorso. Il Napoli, però, punta a confermare il terzo posto che vale il diritto a giocare a Cercola la gara secca del quarto di finale dei play-off. Al quarto posto c’è il Pisa che insegue a quattro lunghezze di distanza e all’ultimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto in Toscana. La squadra di mister Tedesco avrebbe addirittura teoricamente la possibilità di acciuffare il secondo posto. A tre partite dalla fine il Benevento ha otto punti di vantaggio, il Napoli dovrebbe battere i sanniti domani, vincere anche contro Ascoli e Pisa mentre il Benevento dovrebbe conquistare al massimo un punto nelle ultime due giornate contro il Monopoli in trasferta e il Cosenza in casa.

Lo scenario più concreto è blindare il terzo posto e il Napoli, dopo dieci vittorie in dodici partite nel girone di ritorno, vuole continuare questa scia per riuscire nell’obiettivo. Il Napoli ha già battuto il Benevento nei due precedenti stagionali: 4-1 all’andata in campionato e 3-1 in Coppa Italia. Tedesco deve rinunciare ancora a Turi infortunato, in porta ci sarà Sorrentino che è un classe ‘2007, alla sua seconda presenza in Primavera dopo il debutto contro la Salernitana. Esposito, D’Avino e De Luca formeranno la difesa a tre, Malasomma è in vantaggio su Mazzone riguardo alla corsia destra, D’Angelo agirà a sinistra con Peluso e Gioielli in mezzo al campo. Russo sarà il trequartista alle spalle di Vigliotti e Pesce ma c’è anche un’altra ipotesi: Russo scalerebbe a centrocampo al posto di Peluso con Spavone tra le linee.

Il Benevento è un po’ calato nella seconda parte del torneo e, infatti, il Cesena l’ha staccato portandosi a nove punti di vantaggio e garantendosi l’accesso diretto al campionato Primavera 1. Nelle ultime otto partite la squadra di mister Dario Rocco ne ha vinte soltanto tre, portando a casa poi tre pareggi. Rocco dovrebbe affidarsi al 3-4-3 delle ultime uscite. In porta ci sarà Nunziante, Eletto, Guerra e Panzarino saranno i tre centrali, Di Martino e Polverino i due quinti, Carriola e Pengue formeranno la mediana a supporto del tridente composto da Rossi, Di Serio e Francescotti. Perlingieri, capocannoniere del girone con 26 gol, è da qualche settimana in prima squadra con Auteri.

Ecco le probabili formazioni:

BENEVENTO (3-4-3): Nunziante; Eletto, Guerra, Panzarino; Di Martino, Carriola, Pengue, Polverino; Rossi, Di Serio, Francescotti. All. Rocco

NAPOLI (3-4-2-1): Sorrentino; Esposito, D’Avino, De Luca; Malasomma, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo; Vigliotti, Pesce. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise