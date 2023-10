Primavera 2, Cesena-Napoli: le probabili formazioni

Dopo il poker subito in Youth League dal Real Madrid, la Primavera del Napoli torna con la testa sul campionato, competizione in cui vuole dare continuità al successo in trasferta contro la Ternana. Si gioca ancora fuori casa, stavolta contro il Cesena (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale su IamNaples.it) che è ancora imbattuto e ha un punto in più degli azzurrini. Ha battuto il Pisa e lo Spezia, pareggiato sul campo del Cosenza e, come il Napoli, ha passato il primo turno di Coppa Italia. Gli azzurrini hanno eliminato il Benevento mentre il Cesena ha superato il Parma.

L’allenatore del Cesena è Nicola Campedelli, che dovrebbe proporre il 4-3-3, quindi un sistema di gioco speculare a quello del Napoli. In porta ci sarà Veliaj, Manetti e Pitti dovrebbero lavorare da esterni bassi, Zamagni e Valentini sono pronti a formare la coppia centrale, Campedelli si muoverà da play con Ghinelli e Castorri nel ruolo di interni. Il tridente d’attacco sarà composto da Amadori, Coveri e Ronchetti.

Tedesco deve rinunciare a D’Avino, ancora in prima squadra in attesa del pieno recupero di Rrahmani e Juan Jesus. In porta ci sarà Turi, Peluso coprirà la fascia destra, Di Lauro quella sinistra con la coppia centrale formata da Gambardella e De Luca. Gioielli, Russo e De Chiara lavoreranno in mediana a supporto del tridente d’attacco composto da Vilardi, Rossi e Koffi.

Ecco le probabili formazioni:

CESENA (4-3-3): Veliaj; Manetti, Zamagni, Valentini, Pitti; Ghinelli, Campedelli, Castorri; Amadori, Coveri, Ronchetti. All. Campedelli

NAPOLI (4-3-3): Turi; Peluso, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, Russo, De Chiara; Vilardi, Rossi, Koffi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise