Primavera 2, Crotone-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca la decima vittoria consecutiva in campionato sul campo del Crotone (calcio d’inizio alle 11:30, diretta testuale su IamNaples.it), quintultimo con tredici punti nel girone B del campionato Primavera 2, la serie B della categoria e reduce da due sconfitte consecutive. Gli azzurrini sono secondi in classifica, a -1 dal Frosinone. Solo la prima classificata approda direttamente nel campionato Primavera 1, dalla seconda alla quinta, invece, passa per i play-off. La formazione proposta dall’allenatore Dario Rocco cambierà poco rispetto all’undici che ha battuto 2-0 il Cosenza. In porta ci sarà Sorrentino al posto di Turi, Colella e D’Angelo agiranno sulle corsie laterali, Esposito e Gambardella formeranno la coppia centrale di difesa. Gioielli non è tra i convocati, al suo posto a far coppia con De Chiara dovrebbe esserci Borrelli. Ballabile, Borriello e Malasomma si muoveranno nel reparto offensivo a sostegno del centravanti Raggioli. Stavolta Popovic, che soffre di un inizio di pubalgia, non è stato convocato e non sarà neanche in panchina. Il Crotone dell’allenatore Lomonaco dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, in porta ci sarà Martino, Tarantino e De Marco dovrebbero essere gli esterni, Primerano e Maffei formeranno la coppia centrale di difesa. Terrasi, Sgrò e Loiacono formeranno la mediana a supporto del tridente offensivo composto da Caccioppoli, Vrenna e Buonaccorsi. Ecco le probabili formazioni:

CROTONE (4-3-3): Martino; Tarantino, Primerano, Maffei, De Marco; Terrasi, Sgrò, Loiacono; Caccioppoli, Vrenna, Buonaccorsi. All. Lomonaco

NAPOLI (4-2-3-1): Sorrentino; Colella, Esposito, Gambardella, D’Angelo; Borrelli, De Chiara; Ballabile, Borriello, Malasomma; Raggioli. A disp.: Petrone, Di Martino, Garofalo, Cimmaruta, Distratto D., Distratto F., Napoletano, Stasi, Pinzolo. All. Rocco

A cura di Ciro Troise