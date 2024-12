Primavera 2, Napoli-Ascoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca l’immediato riscatto dopo la sconfitta di Crotone che ha spezzato la serie di nove vittorie consecutive in campionato. Gli azzurrini occupano il secondo posto in classifica, a due punti di distanza dal Frosinone capolista. Vincere il girone darebbe la promozione diretta nel campionato Primavera 1, dalla seconda alla quinta posizione, invece, si passa per i play-off. La squadra di mister Rocco affronta l’Ascoli nell’ultima gara del 2o24 (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it), l’allenatore della Primavera bianconera è l’ex centrocampista della Lazio Daniel Ledesma. L’Ascoli è settimo in classifica, a tre punti dalla zona play-off e a -10 dal Napoli. Rocco dovrebbe fare solo due variazioni rispetto alla formazione di Crotone: Turi è out per infortunio, ci sarà Petrone tra i pali al posto di Sorrentino e nel ruolo di esterno destro basso è pronto Di Martino al posto di Colella. D’Angelo agirà sulla sinistra con la coppia centrale formata da Gambardella ed Esposito. Gioielli si muoverà in mezzo al campo con De Chiara, sulla trequarti Ballabile, Borriello e Malasomma agiranno alle spalle del centravanti Raggioli. L’Ascoli di Ledesma, reduce dalla sconfitta interna contro la Ternana, dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. In porta ci sarà Sciammarella, Caucci, Zagari e Di Teodoro formeranno la difesa a tre, Ciccanti e De Witt saranno i quinti con Dodde, Gorica, che è il miglior marcatore dell’intero organico con dieci gol tra campionato e Coppa Italia di categoria, e Lo Scalzo a comporre la mediana. Colaiacomo e Cerbone comporranno la coppia d’attacco. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Petrone; Di Martino, Gambardella, Esposito, D’Angelo; Gioielli, De Chiara; Ballabile, Borriello, Malasomma; Raggioli. All. Rocco

ASCOLI (3-5-2): Sciammarella, Caucci, Zagari, Di Teodoro; Ciccanti, Dodde, Gorica, Lo Scalzo, De Witt; Colaiacomo, Cerbone. All. Ledesma

A cura di Ciro Troise