Primavera 2, Napoli-Benevento: le probabili formazioni

C’è stata la sosta anche per la Primavera del Napoli che ha salutato il campionato con il pareggio subito in rimonta a Pescara. Gli azzurrini dopo otto giornate hanno dodici punti in classifica, guardano sia alla zona play-off distante quattro punti che al Cesena e al Perugia che condividono il primato del girone B e non sono molto distanti, cioè sei lunghezze. La prima classificata va direttamente in Primavera 1, dalla seconda alla quinta si va ai play-off per inseguire l’obiettivo promozione nella serie A della categoria.

Il Napoli oggi affronta il Benevento (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it) che è terzo in classifica a quota 17 punti. Le due squadre si sono affrontate già in Coppa Italia, il Napoli vinse 3-1 passando il primo turno. Inizia un tour de force per i ragazzi di Tedesco con le partite ogni tre giorni fino al 12 dicembre, tra Coppa Italia, campionato e Youth League. La priorità è tornare a vincere in campionato, dove il successo manca dall’1-0 contro il Bari dello scorso 21 ottobre, poi i ragazzi di mister Tedesco hanno vinto in Coppa Italia contro il Pescara 3-2 dopo i tempi supplementari e in Youth League contro l’Union Berlino (1-0 il risultato finale).

Il Napoli dovrebbe confermare il consueto 4-3-3: Turi difenderà la porta, Mazzone agirà sulla destra con Di Lauro a sinistra, D’Avino e De Luca formano la coppia difensiva, Gioielli farà il play con Russo e De Chiara interni di centrocampo. Vigliotti sarà il centravanti con Ballabile in vantaggio su Lorusso sul lato destro mentre a sinistra agirà Rossi. Il Benevento di mister Dario Rocco, che prima della sosta ha pareggiato 3-3 contro il Bari, dovrebbe giocare con il 3-4-3. In porta ci sarà Giangregorio, Eletto, Marrone e Fastiggi formeranno la difesa a tre, Di Martino e Politi lavoreranno sulle corsie laterali con Pengue e Carriola in mezzo al campo. Perlingieri sarà il centravanti con Di Serio e Francescotti che si muoveranno in suo supporto. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, D’Avino, De Luca, Di Lauro; Russo, Gioielli, De Chiara; Ballabile, Vigliotti, Rossi. All. Petrarca

BENEVENTO (3-4-3): Giangregorio; Eletto, Marrone, Fastiggi; Di Martino, Pengue, Carriola, Politi; Di Serio, Perlingieri, Francescotti. All. Rocco

A cura di Ciro Troise