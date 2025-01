Primavera 2, Napoli-Benevento: le probabili formazioni

Dopo le due sconfitte contro Crotone e Ascoli con cui il Napoli ha chiuso il 2024, gli azzurrini ripartono in casa contro il Benevento (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale a partire dalle 14 su IamNaples.it), allenato dall’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo. Il Napoli è secondo in classifica, a -5 dal Frosinone capolista. Il primo posto vale la promozione diretta nella serie A della categoria, dalla seconda alla quinta posizione, invece, si passa per i play-off.

Rientra Turi tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Colella, Esposito, Gambardella e D’Angelo, Gioielli e De Chiara in mezzo al campo, Ballabile, Borriello e Pinzolo si muoveranno alle spalle di Popovic in versione centravanti, considerando la squalifica di Raggioli per l’espulsione rimediata nel finale contro l’Ascoli. Il Benevento di Iezzo, reduce dal 5-1 inflitto al Crotone prima di Natale, dovrebbe rispondere con il 3-5-2, in porta ci sarà Giangregorio, Masi, Nonga ed Eletto comporranno la difesa a tre, Fastiggi e Avolio agiranno sulle corsie laterali, Borrelli, Donatiello e Polverino comporranno il centrocampo a sostegno della coppia d’attacco formata da Sessa e Francescotti, il miglior marcatore della stagione del Benevento con 13 gol. La squadra di Iezzo è quarta, in piena zona play-off a -5 dal Napoli secondo in classifica. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Esposito, Gambardella, D’Angelo; Gioielli, De Chiara; Ballabile, Borriello, Pinzolo; Popovic. A disp.: Sorrentino, Stasi, Garofalo, Di Martino, D. Distratto, F. Distratto, Borrelli, Malasomma,. Napoletano, Zago, Picca. All. Rocco

BENEVENTO (3-5-2): Giangregorio; Masi, Nonga, Eletto; Fastiggi, Borrelli, Donatiello, Polverino, Avolio; Sessa, Francescotti. All. Iezzo

A cura di Ciro Troise