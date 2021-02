Primavera 2, Napoli-Benevento: le probabili formazioni

Prima di Napoli-Juventus domani c’è Napoli-Benevento, gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 2 (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale dalle 14 su IamNaples.it). Gli azzurrini sono reduci dal pareggio contro la Virtus Entella, una beffa subita al 91′ dopo che Cataldi aveva sbloccato la partita a favore del Napoli. Cascione dovrà rinunciare ancora a Virgilio, Cioffi e anche a Costanzo, convocati da Gattuso in prima squadra vista l’emergenza e i sei assenti contro la Juventus: Koulibaly, Ghoulam, Demme, Mertens, Hysaj, Manolas.

Cascione conferma il 3-4-2-1, l’impianto tattico adottato nelle quattro gare disputate da quando è ripartito il campionato, in cui ha portato a casa due pareggi e due vittorie. In porta ci sarà Idasiak, che contro la Virtus Entella ha parato il suo secondo rigore stagionale dopo quello al Cosenza, i tre difensori saranno Barba, Spedalieri e D’Onofrio, Potenza e Romano agiranno sulle corsie laterali con Sami e Cataldi in mezzo al campo, Iaccarino e D’Agostino alle spalle del centravanti Ambrosino. Qualche ballottaggio c’è, Iaccarino potrebbe abbassarsi in mediana al posto di Cataldi con Vergara tra le linee. Nell’elenco dei convocati c’è anche l’attaccante classe ‘2004 Pesce che può essere un’arma a gara in corso così come Furina e Umile per il reparto offensivo.

Il Benevento non gioca da venti giorni a causa del Covid, sono state rinviate le gare contro il Cosenza, la Salernitana e la Virtus Entella. Napoli e Benevento sono le squadre che hanno più gare da recuperare, ben tre. Entrambe le formazioni hanno giocato solo cinque partite di campionato, i sanniti hanno due punti in più (dieci contro gli otto del Napoli).

L’allenatore Nicola Romaniello dovrebbe adottare il 4-3-3, tra i pali ci sarà Quartarone, Onda e Caserta i due esterni, Barilotti e Bottiglieri al centro della difesa, Talia si occuperà della cabina di regia con Alfieri e Pietroluongo al suo fianco, i funambolici Garofalo e Olimpio si muoveranno a supporto del centravanti Agnello.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Spedalieri, D’Onofrio; Potenza, Sami, Cataldi, Romano; Iaccarino, D’Agostino; Ambrosino. A disp.: Pinto, Amoah, Guarino, Sepe, Acampa, Nzila, Vergara, Umile, Furina, Pesce. All. Cascione

BENEVENTO (4-3-3): Quartarone; Onda, Barilotti, Bottiglieri, Caserta; Alfieri, Talia, Pietroluongo; Garofalo, Agnello, Olimpio. All. Romaniello