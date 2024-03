Primavera 2, Napoli-Cesena: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca continuità per centrare l’accesso ai play-off, nell’ultimo turno ha battuto il Monopoli in trasferta, ora dovrà affrontare in casa prima il Cesena capolista e poi il Pescara. Il Cesena ha diciotto punti in più rispetto al Napoli che è quarto in classifica, in piena zona play-off. Gli emiliani hanno sei punti in più del Benevento, la prima posizione vale la promozione diretta in Primavera 1. L’allenatore del Cesena Campedelli adotta il 4-3-1-2, in porta ci sarà Montalti, Abbondanza, Valentini, Pitti e Mattioli formeranno la linea a quattro. Tampieri è squalificato, al suo posto da mezzala destra ci sarà Ronchetti, Campedelli è il play con Castorri mezzala sinistra, Ghinelli si muove da trequartista a supporto delle due punte Amadori, che ha 12 gol all’attivo, e Coveri a quota 19 (soltanto Perlingieri del Benevento ha segnato di più con 25 reti).

Il Napoli schiererà il consueto 3-4-1-2, Turi è il portiere, De Luca, D’Avino e Di Lauro i tre difensori centrali, Mazzone e D’Angelo faranno gli esterni a tutta fascia con Gioielli e Russo in mezzo al campo. Spavone è il trequartista a supporto delle due punte: Pesce e Vigliotti che è in vantaggio su Lorusso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; De Luca, D’Avino, Di Lauro; Mazzone, Gioielli, Russo, D’Angelo; Spavone; Pesce, Vigliotti. All. Tedesco

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Abbondanza, Valentini, Pitti, Mattioli; Ronchetti, Campedelli, Castorri; Ghinelli; Coveri, Amadori. All. Campedelli

A cura di Ciro Troise