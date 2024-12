Primavera 2, Napoli-Cosenza: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca la nona vittoria consecutiva in campionato in casa contro il Cosenza (calcio d’inizio alle 14:30, segui la diretta testuale dalle 14 su IamNaples.it), gli azzurrini sono secondi in classifica a -1 dal Frosinone. L’allenatore Dario Rocco dovrebbe cambiare solo il portiere rispetto alla formazione che ha sbancato Pisa, è pronto il rientro del portiere Turi. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Colella e D’Angelo sulle corsie laterali, al centro agiranno, invece, Esposito e Gambardella. Gioielli e De Chiara si muoveranno in mezzo al campo, Malasomma, Borriello e Ballabile lavoreranno nella trequarti a supporto del centravanti Raggioli. Stavolta anche Popovic dovrebbe essere un’arma a gara in corso. Il Cosenza è ottavo in classifica con tredici punti, gli stessi di Ternana e Crotone, è reduce dalla sconfitta interna per 3-2 contro il Frosinone capolista. In porta ci sarà De Franceschi, nel 3-5-2 sono pronti Touadi, Barone e Riga a comporre il reparto difensivo, Petrucci e Cioffredi saranno i due quinti con Contiero play, Silvestri e Begheldo interni, in attacco agiranno Perricci e Roseti. Il Cosenza dell’allenatore Belmonte ha la sesta difesa del girone con 13 gol subiti mentre ha soltanto il terzultimo attacco con soli 12 reti realizzate. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Esposito, Gambardella, D’Angelo; Gioielli, De Chiara; Malasomma, Borriello, Ballabile; Raggioli. A disp.: Petrone, Avvisati, Garofalo, Borrelli, Cimmaruta, Di Martino, Distratto F., Distratto D., Stasi, Zago, Popovic Pinzolo. All. Rocco

COSENZA (3-5-2): De Franceschi; Touadi, Barone, Riga; Petrucci, Silvestri, Contiero, Begheldo; Perricci, Roseti. All. Belmonte

A cura di Ciro Troise