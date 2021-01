La Primavera del Napoli cerca la sua prima vittoria in campionato, gli azzurrini sono ripartiti sabato scorso con il pareggio sul campo del Frosinone e hanno tre gare da recuperare contro Pescara, Reggina e Pisa. Per il Napoli è il debutto casalingo, al “Piccolo” di Cercola arriva il Cosenza (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale dalle 14 su IamNaples.it), la Primavera finora ha giocato in casa solo in Coppa Italia contro Ascoli e Lazio. Cioffi è in prima squadra, parteciperà probabilmente anche alla trasferta di Verona e Cascione sembra aver abbandonato il 3-4-3 con gli esterni offensivi larghi, ne dovrebbe fare le spese D’Agostino, uno dei ragazzi più promettenti dell’organico, che sembra destinato ad un’altra panchina dopo quella contro il Frosinone.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, in porta ci sarà Idasiak, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Costanzo e D’Onofrio nel ruolo di braccetti e Spedalieri al centro della difesa. Per l’ex Potenza si tratterebbe del debutto assoluto in maglia azzurra, a Ferentino contro il Frosinone è rimasto in panchina per tutta la gara. Potenza dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, è in vantaggio nel ballottaggio con Amoah, a sinistra è pronto Romano, in mezzo al campo si va verso la conferma della coppia Brando-Virgilio. Iaccarino dovrebbe fare il trequartista a sostegno della coppia d’attacco composta da Ambrosino e Furina, l’ex Catanzaro è già entrato per uno spezzone di gara contro il Frosinone. Ci sono anche due ragazzi dell’Under 17 tra i convocati: l’esterno offensivo Di Dona e il centravanti Pesce.

Il Cosenza di Ferraro, che ha totalizzato sette punti in tre partite ed è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Pisa, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Patitucci, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Nobile, Ficara, Mereu e Musumeci, Gaudio, Maresca e Prestianni agiranno in mediana mentre Florenzi e Belcastro saranno gli esterni offensivi a sostegno del centravanti ex Lazio Zilli.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Costanzo, Spedalieri, D’Onofrio; Potenza, Brando, Virgilio, Romano; Iaccarino; Furina, Ambrosino. A disp.: Pinto, Amoah, Barba, Sepe, Guarino, Cataldi, Nzila, Vergara, D’Agostino, Di Dona, Umile, Pesce. All. Cascione

COSENZA (4-3-3): Patitucci; Nobile, Ficara, Mereu, Musumeci; Gaudio, Maresca, Prestianni; Florenzi, Zilli, Belcastro. A disp.: Montoya, Antonucci, Arioli, Basile, Bonofiglio, Caracciolo, Carbone, Cimino, Duli, Nicolau, Sirimarco, Szyszka. All. Ferraro

A cura di Ciro Troise