Primavera 2, Napoli-Frosinone 0-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli non va oltre il pareggio a reti bianche contro il Frosinone, aggancia l’Entella e, quindi, il terzo posto che vale ai play-off, visto il vantaggio negli scontri diretti, con gli azzurrini che hanno giocato anche una gara in meno. Fallisce, però, l’operazione sorpasso nei confronti dei liguri e d’avvicinamento al Lecce secondo in classifica e prossimo avversario del Napoli. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Pomeriggio tranquillo per il portiere polacco, rischia soltanto una “frittata” simile a quella di Benevento con i piedi nel corso della ripresa.

POTENZA 5,5: È parso un po’ scarico rispetto ad altre prestazioni, ha fatto un po’ fatica, nella ripresa si propone un po’ di più, nel finale esce un po’ di più. Nella ripresa spinge un po’ di più ma può farlo ancora con maggiore frequenza. (Dal 90′ Barba s.v.: Entra nel finale di gara, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

SPEDALIERI 6,5: Il migliore in campo, svetta su tutti i palloni, si muove con autorevolezza nella cura della linea difensiva.

COSTANZO 6: Buona prova, si muove abbastanza bene, a volte nell’uno contro uno potrebbe essere meno aggressivo. Spreca due occasioni importanti nell’area avversaria.

ROMANO 6,5: Buona prestazione, si propone molto spesso sulla catena di sinistra cercando di combinare bene con Labriola.

CIOFFI 5: Era stanco, ha pagato i carichi di lavoro di due giorni di doppie sedute tra prima squadra e Primavera. Inventa qualche spunto come il tiro dalla distanza di fine primo tempo o il pallonetto nella ripresa dalla destra. Si trascina, non è brillante, fa fatica, gli manca la brillantezza delle ultime due gare. Commette dei falli per nervosismo, gesti che mettono in mostra la scarsa lucidità (Dal 75′ Vergara 6: S’alterna tra il ruolo di esterno offensivo e di mezzala sinistra nel 4-3-3, ha dei buoni spunti, porta una ventata di freschezza che mancava alla squadra)

CATALDI 5,5: Rallenta sempre il tempo di gioco, a centrocampo manca la rapidità di pensiero e nello smistamento del pallone. (Dall’81’ Iaccarino 6: Inventa un cambio di gioco per Labriola e un’apertura per Potenza da cui nasce una situazione offensiva sul lato destro, porta sul campo la sua qualità)

VIRGILIO 5,5: Pulisce bene l’impostazione del gioco ma è lento nelle transizioni, porta troppo palla, in tante situazioni avrebbe potuto verticalizzare di più.

LABRIOLA 6: È tra i più propositivi, colpisce un palo direttamente da calcio d’angolo che grida ancora vendetta, entra nella maggior parte delle situazioni offensive proposte dal Napoli ma deve pensare di più con lo spirito di squadra cercando meno la soluzione personale e più le triangolazioni con i compagni.

AMBROSINO 5; Non era in giornata, non è riuscito ad incidere, anche lui sembra essere un po’ spento, gli mancava la lucidità nei tempi dei movimenti, sia nell’attacco alla porta che nello smarcamento.

D’AGOSTINO 6: Ad inizio partita prova un tiro a giro, soltanto una grande parata di Trovato gli nega la gioia del gol. Al 49′ ha la lucidità di servire un ottimo pallone a Labriola, si muove tanto, cerca lo spunto ma anche a lui in qualche frangente manca lucidità. (Dal 90′ Umile s.v.: Prova a trovare uno spunto nel finale, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

CASCIONE 5: Ogni tanto questa squadra arriva scarica, le idee sono poche, si dipende tanto dai singoli, quando qualcuno non è brillante l’incisività offensiva si riduce tanto. L’auspicio è che nel finale si conquistino i play-off e la promozione ma sono tante le occasioni perse. Il Napoli tra andata e ritorno ha perso cinque potenziali contro il Pisa e quattro contro il Frosinone, squadre nettamente inferiori.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: Idasiak, Potenza (90′ Barba), Romano, Virgilio, Spedalieri, Costanzo, Cioffi (75′ Vergara), Cataldi (81′ Iaccarino), Ambrosino, Labriola, D’Agostino (90′ Umile)

Frosinone: Trovato, Nigro, Coccia, Santarpia, Maestrelli, Bracaglia, Mattarelli (68′ Perez), Bruno (75′ Battisti), Luciani, Vitalucci, Maugeri (75′ Jirillo)

Ammoniti: Bracaglia (F), Spedalieri (N), Cioffi (N), Maestrelli (F)

Dai nostri inviati Ciro Troise e Giovanni Annunziata