Primavera 2, Napoli-Perugia: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca i primi punti in campionato dopo le due sconfitte contro Frosinone e Spezia. A Cercola arriva il Perugia (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale dalle 14:30) che ha conquistato un punto con il pareggio contro il Pisa dopo la sconfitta di Benevento. L’allenatore Dario Rocco cambia qualcosa nella formazione iniziale, passa al 3-4-1-2 con l’esordio dal primo minuto di Della Salandra, l’attaccante ex Ternana in campo per 38 minuti circa contro lo Spezia.

In porta ci sarà Turi, i tre difensori saranno Esposito, Gambardella e Garofalo, sulle fasce agiranno Malasomma e D’Angelo con De Chiara e il fuori quota classe ‘2004 Gioielli in mezzo al campo. Borriello sarà il trequartista alle spalle di Popovic e Della Salandra. Il Perugia di Joan Moll Moll, allenatore formato nelle giovanili del Barcellona, schiererà il 3-5-2. In porta ci sarà Yimga, Rondolini, Casagrande e Cottini comporranno la difesa a tre, Dottori e Perugini lavoreranno a tutta fascia, Ambrogi, Giorgetti e Sadetinov lavoreranno nella mediana, Lickunas e Barberini formeranno la coppia d’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, Gambardella, Garofalo; Malasomma, De Chiara, Gioielli, D’Angelo; Borriello; Popovic, Della Salandra. All. Rocco

PERUGIA (3-5-2): Yimga; Rondolini, Casagrande, Cottini; Dottori, Ambrogi, Giorgetti, Sadetinov, Perugini; Lickunas, Barberini. All. Moll

A cura di Ciro Troise