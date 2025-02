Primavera 2, Napoli-Pisa: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo il pareggio contro il Bari ultimo in classifica, torna in campo a Cercola contro il Pisa (calcio d’inizio alle 12, diretta testuale dalle 11:30 su IamNaples.it) che occupa il decimo posto, a quindici lunghezze dagli azzurrini. Il Napoli è secondo a sei punti dal Frosinone, la capolista approda direttamente in Primavera 1, la serie A della categoria. Sono sette i punti di vantaggio sul Palermo settimo, dalla seconda alla sesta, invece, si passa per i play-off.

Rocco dovrebbe confermare la formazione che sabato scorso ha pareggiato contro il Bari. In porta ci sarà Turi, Colella e D’Angelo faranno gli esterni bassi con Gambardella ed Esposito a formare la coppia centrale, Russo e De Chiara si muoveranno in mezzo al campo, Ballabile, Popovic e Borriello agiranno alle spalle del centravanti Raggioli. Il Pisa di Matteo Innocenti si schiererà con il 4-2-3-1, in porta ci sarà Giuliani, Bacciardi, Bendinelli, Baldacci e Battista formeranno la linea difensiva, Frosali e Cannarsa faranno diga in mezzo al campo, Bocs, Lovo e Vivace si muovono sulla trequarti a supporto del centravanti Tosi.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Gambardella, Esposito, D’Angelo; Russo, De Chiara; Ballabile, Popovic, Borriello; Raggioli. All. Rocco

PISA (4-2-3-1): Giuliani; Bacciardi, Bendinelli, Baldacci, Battista; Frosali, Cannarsa; Bocs, Lovo, Vivace; Tosi. All. Innocenti

A cura di Ciro Troise