Primavera 2, Napoli-Pisa: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta di Ascoli, cerca il riscatto nella gara interna contro il Pisa (calcio d’inizio domani alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it). È uno scontro diretto anche in chiave play-off, il Pisa è terzo con otto punti in più del Napoli. Gli azzurrini vedono l’obiettivo play-off non molto lontano, la Ternana quinta in classifica è a sei lunghezze di vantaggio. Con D’Avino e Gioielli, impegnati in prima squadra a Riyadh per la Supercoppa, e Russo che, reduce dall’influenza, dovrebbe partire dalla panchina, Tedesco pensa ad una svolta tattica sul modello di Mazzarri in prima squadra. Si valuta il 3-4-2-1, Turi sarà il portiere, Esposito, De Luca e Di Lauro dovrebbero formare la difesa a tre, Rossi e D’Angelo si muoveranno sulle corsie laterali, Peluso e Legnante agiranno in mezzo al campo, Vilardi e Parisi svarieranno su tutto il fronte offensivo alle spalle del centravanti Raggioli.

Il Pisa è in un ottimo momento, nelle ultime cinque gare ha portato a casa quattro vittorie e un pareggio. L’allenatore Matteo Innocenti dovrebbe adottare il 4-2-3-1, in porta ci sarà Vukovic, Gueye, Coppola, Baldacci e Ghibaudo formeranno la linea difensiva, Trdan e Frosali agiranno davanti alla difesa, Dama, Raychev e Sala lavoreranno sulla trequarti a supporto del centravanti Ferrari.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Esposito, De Luca, Di Lauro; Rossi, Peluso, Legnante, D’Angelo; Vilardi, Parisi; Raggioli. All. Tedesco

PISA (4-2-3-1): Vukovic; Gueye, Coppola, Baldacci, Ghibaudo; Trdan, Frosali; Dama, Raychev, Sala; Ferrari. All. Vecchio

A cura di Ciro Troise