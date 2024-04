Primavera 2, Napoli-Salernitana: le formazioni ufficiali

La Primavera del Napoli cerca l’allungo in chiave play-off a quattro partite dalla fine. I punti di vantaggio sulla sesta sono sette, la missione per gli azzurrini è difendere il terzo posto che vale il diritto di giocare in casa la gara secca dei quarti di finale dei play-off. I punti di vantaggio sull’Ascoli sono tre e alla penultima giornata a Cercola c’è lo scontro diretto.

Tedesco dovrà rinunciare a Turi che ha rimediato un infortunio e a D’Avino, convocato da Calzona visti i problemi in difesa: le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui e gli acciacchi di Olivera. Il Napoli affronta la Salernitana (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale a partire dalle 14:30 su IamNaples.it) che è quintultima in classifica, a diciassette punti dagli azzurrini. Con il pareggio contro il Pescara, i granata hanno ottenuto la salvezza.

Tedesco conferma il 3-4-1-2, In porta dovrebbe esserci il debutto del portiere classe ‘2007 Sorrentino, Esposito, Gambardella e Di Lauro, Malasomma agirà a destra con D’Angelo a sinistra, Peluso e Gioielli si muoveranno in mezzo al campo con Russo trequartista alle spalle di Pesce e Vigliotti. Boccolini anche dovrebbe schierare il 3-4-1-2, in porta ci sarà Salvati, Susini, Guccione e Vuillermoz dovrebbero formare la difesa, Di Martino e Polverino dovrebbero muoversi a tutta fascia, Giannini e Paganetti si muovono in mezzo al campo con Pascalau trequartista alle spalle di Portolesi e Fusco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Sorrentino; Esposito, Gambardella, Di Lauro; Malasomma, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo; Pesce, Vigliotti. All. Tedesco

SALERNITANA (3-4-1-2): Salvati; Susini, Guccione, Vuillermoz; Di Martino, Giannini, Paganetti, Polverino; Pascalau; Portolesi, Fusco. All. Boccolini

A cura di Ciro Troise