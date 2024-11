Primavera 2, Napoli-Ternana: le probabili formazioni

Dopo la sosta, la Primavera del Napoli torna in campo contro la Ternana per continuare il brillante percorso che sta compiendo dopo le due sconfitte d’inizio stagionale. Gli azzurrini hanno inanellato una serie di sei vittorie consecutive in campionato, un cammino che ha portato la squadra di Dario Rocco, che sconterà domani l’ultima giornata della squalifica rimediata per le proteste di Cremona, al secondo posto in classifica, a -1 dal Frosinone capolista. La prima classificata ottiene la promozione diretta, dalla seconda alla quinta, invece, si passa per i play-off. Popovic è rientrato dalla Nazionale con la soddisfazione per il gol realizzato ma anche con degli acciacchi, è probabile che parta dalla panchina con Ballabile cooptato al suo posto. Dovrebbe essere l’unica variazione rispetto alla formazione che ha vinto a Monopoli. In porta ci sarà Turi, Colella agirà a destra, D’Angelo con la coppia centrale formata da Esposito e Gambardella. Gioielli e De Chiara si muoveranno in mezzo al campo, Ballabile, Borriello e Malasomma lavoreranno sulla trequarti a sostegno del centravanti Raggioli.

La Ternana occupa il nono posto in classifica insieme al Crotone con dieci punti in classifica, nelle ultime cinque gare ha ottenuto due vittorie contro il Monopoli e il Crotone mentre sono arrivate tre sconfitte contro Frosinone, Benevento e Pisa. La squadra dell’ex centrocampista Stefano Morrone dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, in porta ci sarà Novelli, Farlicca, Girasole e Valenti comporranno la difesa, Gori e Trifelli occuperanno le corsie laterali con Fulga e Sow in mezzo al campo. Turella e Loconte agiranno a sostegno della punta Boudaas. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Esposito, Gambardella, D’Angelo; Gioielli, De Chiara; Ballabile, Borriello, Malasomma; Raggioli. A disp.: Sorrentino, Di Martino, Distratto F., Distratto D., Garofalo, Napoletano, Borrelli, Popovic, Picca, Zago, Cimmaruta, Della Salandra. All. Rocco

TERNANA (3-4-2-1): Novelli; Farlicca, Girasole, Valenti; Gori, Fulga, Sow, Trifelli; Turella, Loconte; Boudaas. All. Morrone

A cura di Ciro Troise