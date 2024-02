Primavera 2, Napoli-Ternana: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli vuole dare continuità al successo di Cosenza, affronta a Cercola (calcio d’inizio domani alle 14:30) un’altra concorrente per l’aggancio alla zona play-off: la Ternana, a pari punti con gli azzurrini. Gli umbri sono reduci nelle ultime due gare dalla sconfitta contro il Benevento e dal pareggio sul campo dello Spezia. L’allenatore Salvatore D’Urso adotta di solito il 4-3-1-2, in porta ci sarà Novelli. Ciucci e Cisse agiranno sulle corsie laterali, Bonugli e Biondini occuperanno la zona centrale della difesa. Fulga agirà davanti alla difesa con Garcia e La Sorsa interni, Loconte sarà il trequartista alle spalle di Della Salandra e Bustos.

Tedesco ha intenzione di confermare il 3-4-2-1, andare avanti nella svolta tattica delle ultime settimane. Il portiere sarà Turi, De Luca, D’Avino e Di Lauro agiranno nei tre di difesa, Mazzone e D’Angelo dovrebbero muoversi a tutta fascia con Gioielli e Russo in mezzo al campo. Lorusso e Vilardi si muoveranno tra le linee a supporto di Vigliotti. Con il mercato invernale, sono rientrati in prestito dalla Pro Vercelli Spavone e Pesce. Spavone ha bisogno di lavorare ancora un po’ per acquisire la migliore condizione, Pesce, invece, già domani può essere un’arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; De Luca, D’Avino, Di Lauro; Mazzone, Gioielli, Russo, D’Angelo; Lorusso, Vilardi; Vigliotti. All. Tedesco

TERNANA (4-3-1-2): Novelli; Ciucci, Bonugli, Biondini, Cisse; Garcia, Fulga, La Sorsa; Loconte; Della Salandra, Bustos. All. D’Urso

A cura di Ciro Troise