Primavera 2, Napoli-Virtus Entella: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo il pareggio di La Spezia e la vittoria contro il Pescara in Coppa Italia, torna in campo per il campionato in una sfida che è un po’ uno scontro diretto per la medio-alta classifica. A Cercola arriva la Virtus Entella (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it) che ha un punto in più degli azzurrini, dopo sei giornate è a ridosso della zona play-off. Tedesco ha recuperato Lorenzo Russo e De Luca che contro il Pescara si è fermato per un problema alla caviglia e ha gestito il doppio impegno cercando di gestire le forze nonostante i supplementari.

In porta ci sarà Turi dopo la buona prestazione di Pellino contro il Pescara, Mazzone agirà a destra, Gambardella e De Luca formeranno la coppia centrale, Di Lauro agirà a sinistra. Gioielli farà il play con Peluso e Russo nel ruolo di interni di centrocampo. Rossi e Vilardi saranno le bocche di fuoco sugli esterni con Vigliotti punta centrale.

La Virtus Entella è reduce da due sconfitte consecutive contro il Cosenza e la Ternana. Melucci adotta il 3-5-2, in porta c’è Gariti, i tre difensori sono Ghio, Bellotti e Dolce, Valera e Valori sono i due quinti, Hu, italiano di origini cinesi, farà il play con Djabi Embolo e Petitti a supporto delle due punte Banfi e Cecchini.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Peluso, Gioielli, Russo; Rossi, Vigliotti, Vilardi. All. Tedesco

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Gariti; Ghio, Bellotti, Dolce; Valera, Djabi Embolo, Hu, Petitti, Valori; Banfi, Cecchini. All. Melucci

A cura di Ciro Troise