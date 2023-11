Primavera 2, Pescara-Napoli: le probabili formazioni

Dopo lo storico successo in Youth League contro l’Union Berlino, la Primavera del Napoli torna in campo in campionato in trasferta a Pescara (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it). Gli azzurrini potrebbero approfittare dei pareggi tra Cesena ed Entella e del Benevento a Bari, agganciare la zona play-off al quinto posto sorpassando il Palermo e portarsi a -5 dalla vetta della classifica. Il Napoli affronta il Pescara che ha già battuto ed eliminato in Coppa Italia passando il turno dopo i tempi supplementari.

In campionato il Pescara non sta andando benissimo, è tredicesimo con sei punti, però è in ripresa. Nell’ultimo turno ha perso in casa contro l’Ascoli dopo le vittorie ai danni della Ternana e del Benevento. Il Pescara dovrebbe schierare il 3-5-2, in porta ci sarà Barretta, Giannini, Aloisi e Braccia formano la difesa a tre, Berardi e Baldacci lavorano sulle corsie laterali, Casciano, Diabate e Pesoli agiscono in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco formata da Zeppieri e Gatto.

Tedesco avrà a disposizione sia D’Avino che Russo, i due giocatori nell’orbita della prima squadra tra allenamenti e convocazioni in prima squadra. In porta ci sarà Turi, Mazzone e Di Lauro agiranno sulle corsie laterali con D’Avino e De Luca al centro della difesa, Gioielli agirà davanti alla difesa, Russo e De Chiara saranno gli interni di centrocampo, Rossi, Vigliotti e Vilardi formeranno il tridente d’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, D’Avino, De Luca, Di Lauro; Russo, Gioielli, De Chiara; Rossi, Vigliotti, Vilardi. All. Tedesco

PESCARA (3-5-2): Barretta; Giannini, Aloisi, Braccia; Berardi, Casciano, Diabate, Pesoli, Baldacci; Zeppieri, Gatto. All. Stella

A cura di Ciro Troise