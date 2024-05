Primavera 2, Pisa-Napoli: le probabili formazioni

L’ultimo atto del campionato è decisivo per la Primavera del Napoli. Gli azzurrini hanno conquistato un paio di settimane fa la certezza aritmetica dell’accesso ai play-off, ora deve blindare il terzo posto che da il diritto di giocare in casa almeno il primo turno contro la quarta del girone A. Il Napoli ha bisogno di uscire indenne dal campo del Pisa (calcio d’inizio in programma domani alle 15, diretta testuale su IamNaples.it dalle 14:30) che, se dovesse riuscire a battere il Napoli, agguanterebbe gli azzurrini scavalcandoli in virtù del vantaggio acquisito negli scontri diretti.

Tedesco gestirà anche le forze in virtù dei play-off, dovrà rinunciare a D’Avino convocato in prima squadra per Napoli-Bologna. Gioielli anche è acciaccato e sarà risparmiato, Vigliotti dovrebbe partire dalla panchina nella gestione dell’alternanza con Pesce. Turi è infortunato, Tedesco punterà ancora su Sorrentino che ha trovato spazio nelle ultime tre partite. Esposito, Gambardella e Di Lauro formeranno la difesa a tre, D’Angelo e Mazzone agiranno da esterni, Russo e Legnante agiranno in mezzo al campo con Spavone trequartista a supporto delle due punte Pesce e Vilardi.

Il Pisa dell’allenatore Matteo Innoecenti, reduce dalla sconfitta di Perugia, adotta il 4-3-3. In porta ci sarà Vukovic, Sapola e Lormanis agiranno da esterni, Baldacci e Ghibaudo agiranno al centro della difesa. Cannarsa agirà da play sostenuto da Frosali e Trdan, Dama sarà il centravanti con il supporto nel tridente di Buffon e Ferrari.

Ecco le probabili formazioni:

PISA (4-3-3): Vukovic; Sapola, Baldacci, Ghibaudo, Lormanis; Frosali, Cannarsa, Trdan; Buffon, Dama, Ferrari. All. Innocenti

NAPOLI (3-4-1-2): Sorrentino; Esposito, Gambardella, Di Lauro; Mazzone, Russo, Legnante, D’Angelo; Spavone; Pesce, Vilardi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise