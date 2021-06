Primavera 2, play-off: il Napoli affronta il Parma per uscire dall’inferno

Sulla carta è una semifinale play-off ma nella sostanza dovrebbe essere più che una finale, la sfida decisiva per uscire dal campionato Primavera 2, la serie B della categoria. La riforma approvata mercoledì dal Consiglio Federale trasforma il Primavera 1, che sarà disputato da 18 squadre. Per la stagione 2021-22 ci saranno 2 retrocessioni e 4 promozioni, poi dalla prossima annata si entrerà a regime con tre promozioni e tre retrocessioni. Pescara e Verona, che hanno vinto i rispettivi gironi, sono già nella serie A della categoria che dovrebbero salutare Lazio e Ascoli, negli inferi delle ultime due posizioni della classifica.

S’attende solo un comunicato ufficiale della Figc sotto il profilo formale ma ormai sembra certo che entrambe le squadre che accederanno alla finale play-off del campionato Primavera 2 saranno promosse. L’altra semifinale è Lecce-Cremonese, si giocherà domani mattina alle 11.

Il Napoli affronta in trasferta al centro sportivo di Collecchio il Parma (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it) che ha chiuso il girone A al secondo posto, si gioca in gara secca in casa della squadra meglio classificata nella regular season.

Il Parma ha la miglior difesa del girone, in attacco occhio a Chaika Traorè

L’allenatore Marco Veronese ha costruito una squadra molto interessante che nel girone A vanta la miglior difesa con soli 24 gol subiti. Qualche giovane come il centrocampista Camara e l’esterno offensivo Chaika Traorè hanno già debuttato in prima squadra (l’ivoriano è stato il primo ‘2004 ad esordire in serie A). A disposizione ci sarà anche il difensore centrale classe ‘2003 Dierckx, rientrato oggi dal Belgio dopo gli esami scolastici.

Non ci sono infortunati e squalificati in casa Parma, Veronese recupera anche Artistico reduce da un brutto infortunio. Gabriele, attaccante di origini romane, nipote di Edoardo, ex bomber del Torino, proviene dall’Atletico 2000, ha segnato 9 gol (è il miglior marcatore del Parma insieme a Chaika Traorè) e realizzato 2 assist in otto presenze ma non gioca da Monza-Parma del 6 marzo scorso. Proverà a scendere in campo dal primo minuto nel 4-3-3 di Veronese, se non dovesse farcela toccherà a Stefancin o al classe ‘2005 Marconi che in campionato ha portato a casa 10 presenze e 2 gol.

In porta ci sarà Rinaldi, convocato in Nazionale Under 18, la linea difensiva sarà composta da Radu, Dierckx e Balogh (nazionale ungherese Under 21 rientrato ieri) e Dani Jodar che è in vantaggio su Cucci, l’ex Atalanta Mallamo agirà da vertice basso con Kosznovszky interno destro e Camara sul centro-sinistra (Mir potrebbe essere un’arma a gara in corso).

Il tridente sarà composto da Chaika Traorè, esterno destro che si muove a piede invertito con un ottimo mancino, Artistico e l’ex Pescara Napoletano.

Napoli al completo: Cioffi, Labriola e D’Agostino per riprendersi la serie A

Il Napoli anche affronta questa prova decisiva con la squadra al completo, almeno per i titolari. Il Consiglio Federale trasmette la speranza concreta che sia l’ultima battaglia, sarebbe anche un atto di giustizia per il Napoli che lo scorso 4 agosto è stato spedito in Primavera 2 quando era a due punti dalla salvezza e mancavano ancora undici partite.

Cascione punta sul consueto 4-4-2. In porta ci sarà Idasiak, la linea difensiva sarà composta da Potenza, Costanzo, Spedalieri e Romano, Cioffi e Labriola si muoveranno dalle corsie laterali, Sami e Virgilio si muoveranno in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco composta da Ambrosino e D’Agostino. Iaccarino, Vergara e Pesce possono essere delle armi a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Rinaldi; Radu, Balogh, Dierckx, Dani Jodar; Kosznovskzy, Mallamo, Camara; Traorè, Artistico, Napoletano. All. Veronese

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Potenza, Costanzo, Spedalieri, Romano; Cioffi, Virgilio, Sami, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. A disp.: Pinto, Daniele, Barba, Sepe, Guarino, Iaccarino, Cataldi, Vergara, Umile, Pesce. All. Cascione

A cura di Ciro Troise