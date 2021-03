Primavera 2, Salernitana-Napoli 0-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli, nel recupero contro la Salernitana, ha conquistato la sua prima vittoria in trasferta grazie ad un rigore trasformato da Labriola al 10′. Gli azzurrini tengono per la seconda volta consecutiva la porta inviolata e danno continuità al successo di sabato contro la Reggina. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Viene impegnato poco, guida la difesa in maniera autorevole, qualche incertezza nelle uscite ma è stato efficace.

BARBA 6,5: Si limita soprattutto alla fase difensiva ma lo fa in maniera essenziale, precisa, vincendo molti duelli e avendo in campo sempre la massima applicazione.

COSTANZO 7: Il migliore in campo. Si vede il lavoro compiuto in prima squadra, rompe la linea con autorevolezza, nei tempi giusti, cercando sempre l’anticipo, sfrutta la fisicità e vince tutti i duelli.

SPEDALIERI 6,5: Prestazione attenta, precisa, buona l’intesa con Costanzo nonostante non giocassero insieme dalla gara contro il Cosenza.

POTENZA 6,5: A sinistra è adattato, compie un ottimo lavoro in fase difensiva realizzando delle diagonali precise, tempestive soprattutto nel primo tempo, nella ripresa prova anche a proporsi un po’ di più.

CIOFFI 5,5: Può fare di più, è abituato a partire da sinistra e venire dentro al campo, la posizione non lo aiuta ma sbaglia spesso le scelte, al 79′ per esempio poteva mettere in porta Sami e, invece, ha scelto la soluzione del tiro. Incide anche che non giocava una gara intera da cinque mesi e mezzo.

VIRGILIO 6: In una gara spezzettata, con tanti duelli, all’insegna dell’intensità, più dello scontro fisico che della qualità, il suo contributo è prezioso nel garantire equilibrio alla squadra nelle due fasi.

SAMI 6: Fa circolare abbastanza bene il pallone, è dinamico, anche oggi la sua prestazione è stata complessivamente discreta.

LABRIOLA 6: Trasforma il rigore che vale la vittoria, tenta un paio di conclusioni interessanti ma può fare di più, entrare con maggiore frequenza nel vivo del gioco, migliorare nelle scelte negli ultimi trenta metri. (Dal 70′ Cataldi 6: Un po’ d’ordine e di lotta in mezzo al campo nello spezzone che gli concede Cascione)

D’AGOSTINO 6: Si procura il rigore che vale la vittoria con uno spunto importante, non riesce poi a ripetersi spesso anche per il tipo di partita che viene fuori. (Dall’80’ Amoah s.v.: Poco meno di un quarto d’ora compreso il recupero giocando da esterno alto nel 4-3-3, è troppo poco per meritare una valutazione)

FURINA 5,5: Al 16′ fallisce un’occasione clamorosa per il 2-0, di testa non riesce ad angolare il pallone, fa fatica in varie occasioni a proteggere il pallone e far salire la squadra. (Dal 70′ Ambrosino 6,5: Ottimo impatto sulla partita, combatte, vince tanti duelli spalle alla porta, mette Cioffi in condizione di andare verso la porta in due occasioni)

CASCIONE 6: Ritrova Cioffi e Costanzo, la Primavera del Napoli riesce a conquistare la prima vittoria in trasferta in campionato. Di buono c’è la solidità difensiva, gli azzurrini hanno concesso pochissimo, si può fare meglio nella produzione offensiva.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 11′ rig. Labriola (N).

Salernitana: Campisi, Guzzo, Gambardella, Pezzo, Di Micco, Perrone, Arena (76′ Dommarco), Vegnes (63′ Di Iorio), Iannone, Guida, Palmieri (76′ Cannavale). A disp.: Barone, De Lucia, Villani, Panariello, Bammacaro, Capaccio, Idioma, Piervenanzi, Bruschi. All.: Procopio.

Napoli: Idasiak; Barba, Costanzo, Spedalieri, Potenza; Cioffi, Sami, Virgilio, Labriola (70′ Cataldi); D’Agostino (80′ Amoah), Furina (70′ Ambrosino). A disp.: Pinto, Acampa, D’Onofrio, Guarino, Vergara, Di Dona. All.: Cascione.

Arbitro: Sig. Baratta di Rossano.

Ammoniti: Arena (S), Potenza (N), Barba (N), De Iorio (S).